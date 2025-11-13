Redacción | La Región Tamaulipas

La cruzada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las finanzas del narcotráfico mexicano ha alcanzado un nuevo nivel. Este jueves, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció sanciones contra 27 empresas acusadas de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, entre ellas una red de restaurantes de lujo y casas de apuestas distribuidas en varios estados de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, la red Hysa, con operaciones en México, Canadá y Polonia, habría movido más de dos millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024, usando establecimientos de entretenimiento para disfrazar los ingresos del narcotráfico.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que la cooperación entre ambos países busca cerrar espacios al crimen organizado:

“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, afirmó.

Además, la FinCEN propuso medidas adicionales para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a diez casinos mexicanos bajo sospecha de operaciones ilícitas.

Estas acciones se dan un día después de que el Gobierno de México congelara las cuentas bancarias de 13 casas de apuestas relacionadas con el presunto blanqueo de capitales y vínculos con el crimen organizado.

El informe del Tesoro advierte que el grupo Hysa ha utilizado su influencia en diversos negocios —principalmente casinos y restaurantes— para lavar dinero del narcotráfico, operando con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia en las zonas donde dichas empresas funcionan.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇

Redacción | La Región Tamaulipas

👉 Síguenos en Facebook:

#Comparte #LaRegionTamaulipas

👉 https://laregiontam.com.mx/

👉 https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/

👉 https://www.facebook.com/BernardoDlaRosa.Noticias/