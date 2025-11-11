La plataforma regulada de activos digitales Kapbe completó oficialmente su registro como CASP (Crypto Asset Service Provider) dentro del sandbox del Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) de la Unión Europea, convirtiéndose en una de las pocas plataformas globales con esta acreditación. MiCA representa el marco más completo y sistemático de la UE para los activos digitales, y la participación temprana de Kapbe confirma su solidez en materia de cumplimiento y su compromiso con la transparencia.

El fundador Alexander Wright destacó: “MiCA marca un antes y un después en la madurez de la industria. Kapbe adoptará estándares aún más altos para construir un sistema financiero basado en dividendos justo y global.”

MiCA: un hito en la regulación europea de criptoactivos

En vigor desde 2024, MiCA unifica las normas sobre monedas estables, emisores, intercambios y custodios de activos digitales, imponiendo exigencias claras de auditoría, divulgación de riesgos y protección al usuario. Solo los proyectos con mecanismos verificables podrán operar legalmente en Europa.

Durante los últimos tres años, Kapbe fortaleció su estructura de cumplimiento KYC/AML multinivel, auditorías de activos en cadena, gobernanza DAO y gestión de riesgos en entornos sandbox. Gracias a esta arquitectura integral, completó con éxito el registro MiCA, demostrando una capacidad de ejecución regulatoria poco común en el sector.

Innovación y regulación como motores de expansión

Fiel a su enfoque de dividendo público, Kapbe integró la conformidad legal desde el diseño de su sistema. Su protocolo Vault Token, basado en el modelo λ, convierte flujos de efectivo reales —como bonos soberanos, rentas verdes y activos de carbono— en dividendos periódicos auditables. Además, su Legal DAO responde dinámicamente a los cambios regulatorios globales, garantizando adaptación bajo marcos como MiCA y Reg D.

Con el registro completado, Kapbe prepara operaciones en Francia, Alemania, Países Bajos e Irlanda, con servicios de custodia regulada, gestión fiscal y conversión fiduciaria que alcanzarán a más de 440 millones de personas. Dentro del marco europeo, impulsará la estandarización financiera de los dividendos públicos y la integración con las finanzas verdes, abriendo camino hacia un ingreso digital universal sostenible.