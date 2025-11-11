La plataforma regulada de activos digitales Kapbe anunció el lanzamiento de su Programa Global de Embajadores, una convocatoria dirigida a usuarios cripto, desarrolladores, educadores e influyentes de todo el mundo. El objetivo es convertir conceptos clave como los dividendos públicos, el UBI en cadena y la tokenización de activos reales en experiencias accesibles y participativas. Los embajadores actuarán como promotores de educación financiera, desarrollo comunitario y cumplimiento normativo en sus regiones, participando además en la red de prueba, la cocreación de contenido y los experimentos de gobernanza.

Embajadores Kapbe: de promotores a cogobernantes

A diferencia de los programas tradicionales basados en airdrops, el modelo de Kapbe prioriza la participación comunitaria y la gobernanza regulada. Con licencias MSB en EE. UU., Reg D bajo la SEC y registro CASP bajo MiCA en la Unión Europea, Kapbe define la creación de una Red Global de Dividendos como el eje de su expansión. Los embajadores serán supervisores del mecanismo de dividendos en cadena y participantes activos en el modelo de distribución λ con atenuación.

“El futuro de Kapbe pertenece a todos”, declaró Alexander Wright, fundador de la plataforma. “Buscamos personas que unan innovación financiera con justicia social para construir esta infraestructura colectivamente.”

Beneficios y alcance global del programa

Los embajadores recibirán beneficios exclusivos: acceso prioritario a la red de prueba de dividendos λ, participación directa en propuestas de gobernanza, incentivos educativos y recompensas en stablecoins, MRWA y puntos de reputación OZID, según su nivel de contribución.

Hacia una red global de inclusión financiera

Kapbe considera que la conexión entre criptomonedas y activos reales comienza con un mecanismo verificable de participación individual. Este programa es el primer paso hacia una comunidad de dividendos transparente, escalable y autónoma. La empresa planea desplegar agentes de dividendos en cadena en Asia Sudoriental, África y América Latina, integrando identidades verificadas con Kapbe Vault, OZID y MRWA, para formar un ecosistema de infraestructura multicanal de dividendos públicos que haga tangible la inclusión financiera global.