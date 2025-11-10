“Ya aprendimos que la política tradicional no satisface las demandas de los ciudadanos. Crearemos nuevas vías de participación, fortaleceremos la conexión del PRI con la gente y aprovecharemos las nuevas tecnologías para construir un partido más cercano y honesto.”

Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx

Redacción | La Región Tamaulipas

Altamira, Tamps.- Antonio Olvera Márquez asumió oficialmente la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Altamira, acompañado del dirigente estatal Bruno Díaz Lara, quien destacó la necesidad de unidad y defensa de las instituciones ante el panorama político actual en Tamaulipas y en el país.

El acto, realizado en un recinto facilitado por el regidor y líder petroquímico Julio Salvador Alfaro Flores, reunió a exfuncionarios, líderes de sectores y militantes priistas que respaldaron la nueva dirigencia encabezada por Olvera Márquez y Mar Castañeda.

Durante su intervención, Bruno Díaz llamó a cerrar filas ante los desafíos que enfrenta el priismo:

“Es momento de decirle a estos cínicos y sinvergüenzas de Morena que no les podemos permitir seguir atentando contra las libertades. Lo único que no podemos permitirle al gobierno es que nos robe la libertad, que es de todos los mexicanos que han luchado por el país que tenemos hoy”, afirmó.

El dirigente estatal recordó que las principales instituciones y obras del estado, como la UAT, hospitales públicos y la refinería de Ciudad Madero, fueron impulsadas por gobiernos priistas:

“Nos sentimos orgullosos de haber construido las bases del desarrollo. No hemos sido perfectos, pero seguimos siendo mejores para gobernar”, sostuvo.

Por su parte, Antonio Olvera Márquez ofreció un discurso autocrítico y conciliador, reconociendo su separación anterior del partido y su compromiso de renovación interna:

“Fue un error que asumo plenamente. Lo lamento y estoy comprometido a rectificarlo. Bajo ninguna circunstancia volverá a ocurrir”, expresó.

El nuevo dirigente señaló que su gestión buscará transformar al PRI desde su base social, con apertura a las nuevas generaciones y un enfoque ciudadano:

“Ya aprendimos que la política tradicional no satisface las demandas de los ciudadanos. Crearemos nuevas vías de participación, fortaleceremos la conexión del PRI con la gente y aprovecharemos las nuevas tecnologías para construir un partido más cercano y honesto.”

Además, anunció la creación de un “mural del recuerdo” en la sede del partido, como homenaje a los militantes históricos del priismo altamirense.