Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx

Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Altamira, Tamps.– La administración municipal que encabeza el alcalde Armando Martínez Manríquez fortalece su programa de empleos temporales con acciones coordinadas de salud pública, saneamiento ambiental y combate al dengue, beneficiando a decenas de familias altamirenses.

El secretario de Bienestar Social, Romel Martínez Flores, informó en entrevista que este esquema, activo desde hace más de seis meses, busca generar oportunidades laborales mientras se atienden problemáticas urgentes en materia sanitaria.

“A través de la Coordinación de Salud y en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria número 12, abrimos espacios para diez hombres y cinco mujeres, quienes realizan labores de fumigación, abatización y concientización ciudadana”, precisó Martínez Flores.

Gracias a estas brigadas, Altamira ha logrado mantener estables los índices de dengue, incluso en comunidades vulnerables afectadas por lluvias y encharcamientos.

“El trabajo constante ha permitido que Altamira no registre incremento en los casos detectados. Hemos llegado hasta las congregaciones del río Tamesí con seis o siete lanchas para cubrir todos los sectores”, subrayó.

El funcionario agregó que las brigadas operan de lunes a viernes y, en caso necesario, también los fines de semana. Asimismo, reiteró que la instrucción del alcalde es mantener y ampliar estos programas conforme a los análisis que realicen las dependencias municipales.

“Si se determina que podemos colaborar en otras áreas, como apoyo en instituciones educativas, presentaremos las propuestas correspondientes”, concluyó.

Redacción | La Región Tamaulipas

