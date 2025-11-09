La denuncia busca que la Fiscalía deslinde responsabilidades y marque un precedente en la lucha contra la corrupción dentro del sector educativo. “La justicia debe aplicarse sin distingos”, insistió.

Por BernardoDlaRosaCast | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamps.– La maestra Reyna Campusano Salinas lanzó una dura crítica contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y líderes sindicales de la Sección 30 del SNTE, señalándolos por presunto desvío de recursos destinados a las becas del magisterio.

En su videocolumna Tiempo Magisterial, Campusano confirmó que la denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, y exigió que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

“La máxima es clara: los recursos destinados a las becas SET-SNTE sí alcanzarían, si no fueran desviados”, expresó la docente, al tiempo que subrayó que este caso “ya no es mediático, sino legal”.

La denuncia busca que la Fiscalía deslinde responsabilidades y marque un precedente en la lucha contra la corrupción dentro del sector educativo. “La justicia debe aplicarse sin distingos”, insistió.

El caso ha despertado gran interés entre docentes tamaulipecos, quienes ven en esta denuncia una oportunidad para transparentar el manejo de recursos destinados al apoyo académico del magisterio.

