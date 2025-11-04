Por Patricio Lerma | Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Pese a los ajustes arancelarios y la incertidumbre comercial que rodea actualmente al T-MEC, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, aseguró que la economía local se mantiene firme, con estabilidad en el intercambio fronterizo y sin afectaciones directas en la actividad económica del municipio.

“Hasta el momento no hemos tenido impactos negativos. Tal vez hay cierta cautela por parte de algunos inversionistas que buscan ampliar sus operaciones, pero no se han frenado los proyectos”, señaló.

La presidenta municipal destacó que los cruces fronterizos comerciales continúan en niveles normales, sin disminución en el flujo de mercancías.

“En el tema de cruces, los números siguen igual. Esperamos que esa estabilidad se mantenga porque es la base de nuestra economía”, agregó.

Canturosas Villarreal subrayó que la coordinación entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, ha sido fundamental para sostener la confianza empresarial y el dinamismo binacional que caracteriza a esta zona.

“Ambas ciudades se complementan y se fortalecen mutuamente. La relación comercial y humana con Laredo sigue siendo una fortaleza que impulsa a la región”, afirmó.

La edil reiteró que las participaciones federales derivadas de la actividad aduanera no han registrado variaciones, lo que ha permitido mantener finanzas municipales estables.

Finalmente, destacó que su administración seguirá impulsando la promoción económica y la atracción de inversiones, con el objetivo de consolidar a Nuevo Laredo como el puerto terrestre más importante de América Latina en materia de comercio internacional.

Crédito: La Región Tamaulipas

