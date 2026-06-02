El convenio suscrito entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que concreta la colaboración oficial deportiva entre el Club Correcaminos y el Necaxa de la Liga Mx, sienta un precedente en el ámbito futbolístico.

Y es que, el acuerdo entre el Rector de la Universidad DÁMASO ANAYA ALVARADO y el director de fútbol del Club Necaxa ALBERTO CLARK GARCÍA es un aliciente para quienes forman parte de las fuerzas básicas de los Correcaminos de la UAT.

Con ello, se busca potenciar las fuerzas básicas, mejorar la formación de jugadores y entrenadores, además de proyectar el talento local hacia el máximo circuito del fútbol mexicano.

De hecho, de las fuerzas básicas del Correcaminos, han surgido jugadores que actualmente forman parte de equipos profesionales como Monterrey, Toluca, Tigres, San Luis y otros.

DÁMASO ANAYA sabe que un convenio de este tipo, representa una oportunidad para los futbolistas victorenses el poder vivir la experiencia de entrenar y llevar un proceso formativo en un equipo de la Liga Mx, que además de ser toda una institución, busca impulsar el talento que se sabe existe y que lo único que necesita es una plataforma para lograr el objetivo.

Habrá que decir que el equipo de fútbol profesional Correcaminos de la UAT tiene un reconocimiento nacional por su paso en la primera división y el buen papel que ha desarrollado en torneos de Copa y de la liga de ascenso, conocida ahora como de expansión.

El Rector de la UAT ha mostrado interés para que el Correcaminos regrese al nivel que había logrado en el máximo circuito, aunque está consciente de que eso se logra con trabajo, dedicación y, de ser posible, con jugadores con procesos de formación a través de acuerdos, como el suscrito con el Club Necaxa.

De hecho, la UAT trabaja de manera intensa en la cantera a través de programas como las Academias Correcaminos y la Copa UAT, donde cientos de niños y adolescentes participan con la posibilidad de trascender en el deporte profesional.

Destacar que el acuerdo facilitará las instalaciones de los Rayos en Aguascalientes para que el cuadro naranja realice pretemporadas y duelos de preparación. EN FIN.

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