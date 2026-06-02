¿Cómo están? Lo que ocurre ahora en tiempos del 2do Piso de la Cuarta Transformación no tiene precedentes. De siempre las abundantes lluvias, tormentas, han ocasionado apagones que afectan los hogares en Cd. Victoria y otros municipios. Al ocurrir los apagones de siempre a las pocas horas cuadrillas de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) procedían a restablecer el servicio eléctrico . Claro, cuando azotaba un huracán, como el caso del ciclón “Alex” en junio de 2010 debido a las muchas afectaciones en el tendido eléctrico la suspensión del servicio eléctrico duraba varios días.

Pero en este 2026 en que todavía ni siquiera estábamos en temporada de huracanes la reinstalación del servicio eléctrico está tardando un buen de días. Esta tan lenta la CFE que ha crecido en Cd. Victoria y otros municipios del estado la inconformidad social que ya la Secretaría de Desarrollo Energético del Estado ha tomado un papel de enlace directo con la CFE con la meta de agilizar la atención de reportes y restablecimiento del servicio.

En medio de este desbarajuste en 2026, en que apenas iniciamos este 1 de junio la temporada de huracanes, vale cuestionar si esta situación de incompetencia se debe a que en todo el reciente sexenio de AMLO un abogado, Manuel Bartlett Díaz fue, por todos esos seis años, el Director nacional de la CFE.

Este desbarajuste de colocar a un Abogado al frente de la CFE, es muy parecido al hecho de que otroooo Abogado–hasta con maestría en Derecho–, como es el chiapaneco Zoé Robledo Aburto, sea –desde con AMLO, en mayo de 2019, hasta ahora con la PresidentA Claudia el director nacional del IMSS. ¿De plano no pudo la 4T colocar como responsable del IMSS a una, a un profesional de la Medicina?

Esta situación también la tenemos en el ISSSTE donde jefe nacional, Martí Batres Guadarrama, es Abogado. ¿No sería mejor colocar en esa responsabilidad a un profesional de la Medicina? Hoy como nunca bien valen esas siglas ochenteras, de que IMSS significa… Importa Madre Su Salud, e ISSSTE significa… Inútil Solicitar Servicios Solo Tramitamos Entierros. ¿Qué no?

ALCALDE LALO GATTAS REACTIVA BACHEO

Con el cese de las lluvias el Ayuntamiento de Victoria reactivó el programa de bacheo para reparar el pavimento dañado por la humedad en avenidas, accesos principales de colonias y rutas del transporte urbano.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas desplegó cinco cuadrillas de trabajadores para seguir mejorando la movilidad urbana y brindar calles más seguras a las familias.

Se hicieron trabajos en el crucero del bulevar Las Palmas con acceso al Fraccionamiento Florida. Igual en la colonia Pedro J. Méndez se hicieron trabajos de bacheo en la calle Olivia Ramírez, entre 20y 30; así como entre Allende y Bravo de la colonia Miguel Alemán donde se recubrió con material asfáltico zanjas formadas por escurrimiento pluvial.

Igual se trabajó en la colonia Américo Villarreal, y en fraccionamiento Fovissste.

NACE PREPA UAT EN PUERTO DE TAMPICO

El rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado presidió la apertura de la nueva Preparatoria de esta casa de estudios en Tampico, y entregó el nombramiento oficial a la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva como directora de este proyecto educativo para la región sur de Tamaulipas

Al referirse al nuevo plantel, el médico Dámaso Anaya destacó que esta iniciativa responde a las demandas de educación media superior, buscando llevar una educación de calidad a los jóvenes de Tampico, Madero y Altamira.

“Estamos avanzando, pero siempre pensando en el crecimiento de la Universidad, que los jóvenes estén bien y que estén bien formados”, expresó.

Explicó el rector que esta nueva institución se suma a las preparatorias de Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria y Ciudad Mante, además del Bachillerato UAT Virtual, como opciones para quienes buscan cursar el nivel medio superior.

La Escuela Preparatoria UAT Tampico abrirá en agosto de 2026, en instalaciones del Centro Universitario Sur.

INCREMENTAN INVERSION HIDRICA EN TAMAULIPAS

Pues ahí tienen que Tamaulipas se posiciona entre los estados que reciben una de las inversiones más importantes en materia hídrica en los últimos años, destacó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

El funcionario explicó que gracias la coordinación del gobierno estatal a cargo del Dr. Américo Villarreal y el gobierno federal, se impulsan proyectos orientados a mejorar el aprovechamiento, conservación y distribución del agua en distintas regiones de Tamaulipas.

Explicó Raúl Quiroga: “Se está llevando a cabo un programa de tecnificación de riego para darle a los cultivos solamente el agua que requieren para su desarrollo y evitar desperdicios en las parcelas”.

NOS VEMOS.