Durante la sesión de la Comisión Permanente, celebrada este uno de junio, la secretaria de la Mesa Directiva, senadora MARÍA KANTÚN KAN, leyó la lista de los 25 Congresos locales, entre ellos el de Tamaulipas, que aprobaron la Minuta con la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial.

Acto seguido, la senadora LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, presidenta de la Comisión Permanente, pidió ponerse de pie a las y los legisladores que se encontraban presentes, para darle “solemnidad” a la declaratoria de reforma constitucional, remitiendo el Decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Momento en que, las y los legisladores de la oposición, dieron la espalda al presídium.

Enseguida, la senadora JUANITA GUERRA MENA, también secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura a la lista de las 24 Legislaturas estatales, entre las cuales mencionó la de Tamaulipas, que aprobaron la Minuta que contiene el Decreto que expide la Reforma Constitucional que introduce a la injerencia extranjera, como cuarta causal de nulidad de una elección.

Igualmente, la senadora CASTILLO JUÁREZ pidió ponerse de pie a las y los presentes, para protocolizar la aprobación de la reforma y enviarla al DOF para publicarla. Nuevamente, la oposición se puso de espaldas.

Con las inasistencias “justificadas” de los diputados VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, JUAN CARLOZ ZERTUCHE y ALEJANDRO CAVAZOS TAPIA, la 66 Legislatura de Tamaulipas aprobó con 26 votos a favor y 7 en contra, la Minuta de la Reforma Constitucional del Poder Judicial.

Uno de los votos a favor, fue el de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, por abandonar la sesión al momento de la votación. Se le aplicó lo dispuesto por el artículo 115, de la Ley interna del Congreso que a la letra señala:

“En cualquiera de las votaciones previstas en esta ley, si algún diputado abandona el Salón de Sesiones durante la votación o se abstiene de emitir su voto, el mismo se computará unido al de la mayoría que se forme con base en los diputados que sí lo expresen.”

Mientras que, la Minuta con la Reforma Constitucional en materia de nulidad por injerencia extranjera, se aprobó con 25 votos a favor y 7 en contra, porque en esta ocasión ISMAEL enmendó su gazapo.

Tanto la diputada PALOMA GUILLEN VICENTE, de la bancada del PRI, como MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA, de MC, se sumaron a la del PAN para votar en contra de las dos Minutas.

Volviendo a la sesión de la Comisión Permanente, que recibió dos informes de la senadora panista, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, la presidencia abrió el debate, que abordó “la situación política del país”, dijo LAURA ITZEL.

La diputada de Nayarit, BEATRIZ NAVARRO PÉREZ, fue la tercera oradora en subir a la tribuna y su intervención quedó para la posteridad:

“Quiero dejar esto muy en claro porque, cuando iniciamos la sesión y se habló de la declaratoria, la derecha del PRI, rancio y el PAN, y el MCPRIAN, pero justamente el PRI dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos”, dijo la legisladora de MORENA.

Y la dentista remató: “Así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas, y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros, son traidores a la patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad, traicioneros”.

Fueron a Dallas, diríamos con el pintoresco vocabulario de la nayarita.

Cambiando de canal, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO, anunció la apertura de la nueva Preparatoria de esta casa de estudios en Tampico, y entregó el nombramiento oficial a la Mtra. NORMA LAURA BARRIENTOS VILLANUEVA, como directora de este importante proyecto educativo para la región sur del estado.

Al referirse al nuevo plantel, el rector destacó que esta iniciativa responde a las demandas de educación media superior, buscando llevar una educación de calidad a los jóvenes de Tampico, Madero y Altamira.

“Estamos avanzando, pero siempre pensando en el crecimiento de la Universidad, que los jóvenes estén bien y que estén bien formados”, expresó DÁMASO ANAYA ALVARADO.

Añadió que lo más importante es seguir ampliando la cobertura de este nivel educativo y responder a las políticas nacionales que buscan reducir el rezago escolar. Asimismo, subrayó que dicha institución se suma a las preparatorias de Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria y Ciudad Mante, además del Bachillerato UAT Virtual, como opciones para quienes buscan cursar el nivel medio superior.

La Escuela Preparatoria UAT Tampico, abrirá su ciclo en agosto de 2026, en instalaciones del Centro Universitario Sur, y ofrecerá el Bachillerato General, dirigido a quienes deseen desarrollarse en cualquier carrera profesional; también brindará el Bachillerato General con Énfasis en Música y Artes, para quienes elijan continuar con estudios en alguna disciplina artística.

El proceso de admisión se encuentra abierto. Para mayores informes, visitar la página oficial en Facebook de la Preparatoria UAT Tampico, así como las redes sociales oficiales de esta dependencia académica.