Por Julio Manuel Loya Guzmán | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En medio del creciente número de reportes sobre personas ausentes en Reynosa, la diputada local Eva Reyes advirtió la necesidad urgente de distinguir entre “no localizados” y “desaparecidos”, una diferencia que —dijo— la Fiscalía debe precisar para evitar confusiones y alarmas sociales.

“Se tiende a generalizar, pero no es lo mismo una persona que se extravía por motivos de salud o familiares, que una víctima de un delito. Es necesario aclarar los términos para que la sociedad tenga información precisa”, señaló la legisladora, quien también preside la Mesa Directiva del Congreso local.

Reyes reconoció que Reynosa atraviesa una situación atípica dentro del estado, con un número de casos que supera la media y genera creciente preocupación ciudadana. Entre los reportes más recientes se encuentran la desaparición de una familia completa y de una pareja, hechos que encendieron las alertas en la frontera.

De acuerdo con la diputada, su oficina ha recibido peticiones formales de empresarios y organizaciones civiles que demandan más transparencia en las cifras y una respuesta más rápida de las autoridades.

“Hay angustia, hay miedo y también exigencia de resultados. Por eso debemos hablar con claridad: no todas las ausencias son producto de delitos, pero todas requieren atención inmediata”, enfatizó.

La legisladora adelantó que desde el Congreso se están preparando iniciativas para fortalecer los mecanismos de búsqueda y coordinación, incluyendo la creación de células ciudadanas de rastreo y la integración de Tamaulipas al nuevo sistema nacional de registro digital de personas no localizadas.

Reyes subrayó que Reynosa no puede seguir siendo leída con los mismos parámetros que el resto del estado, pues su dinámica social y de movilidad la coloca en un escenario más complejo.

“Mientras haya familias esperando, no podemos hablar de cifras: debemos hablar de personas, de vidas que faltan”, concluyó.

