Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad de México. – La Selección Mexicana Sub-17 no logró comenzar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo, tras caer 2-1 ante Corea del Sur en un encuentro donde el dominio del balón no fue suficiente para concretar.

El equipo dirigido por Carlos Cariño mostró iniciativa y control en gran parte del juego, pero la falta de definición frente al arco terminó por costarle caro.

Los surcoreanos aprovecharon su oportunidad al minuto 19, cuando Koo Hyeon-Bin abrió el marcador tras un tiro de esquina. Aunque México buscó reaccionar, la precisión asiática en los momentos clave marcó la diferencia.

El conjunto tricolor intentó revertir el resultado en la segunda mitad, pero los errores en zona ofensiva y la solidez defensiva del rival impidieron el empate.

Con este resultado, México deberá ajustar rápidamente su planteamiento si quiere mantenerse con vida en el torneo y avanzar a la siguiente fase.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇