Altamira, Tamaulipas.– The Home Depot México anunció la apertura de su nueva tienda en el municipio de Altamira, marcando un paso importante en el fortalecimiento de su presencia en el estado y reafirmando su compromiso con la inversión y generación de empleos en la región.

El evento de inauguración contará con la presencia de autoridades estatales y municipales, así como de directivos de The Home Depot México, quienes encabezarán la ceremonia de apertura y darán a conocer los beneficios económicos y laborales que esta nueva sucursal traerá para la zona sur de Tamaulipas.

Con esta apertura, la empresa refuerza su estrategia de expansión en el país, impulsando el desarrollo local mediante la creación de nuevas fuentes de empleo y el fortalecimiento de su red de tiendas en territorio nacional.

La llegada de The Home Depot a Altamira representa una oportunidad de crecimiento para el comercio regional, al acercar una amplia gama de productos y soluciones para el hogar, la construcción y la industria, en beneficio de los consumidores tamaulipecos.

Redacción | La Región Tamaulipas

