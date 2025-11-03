Por Patricio Lerma|Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que los trabajos en la carretera Rumbo Nuevo presentan un ligero retraso debido al cierre temporal del banco de agregados de la zona, pero confió en que la vialidad podrá abrirse al tránsito en los últimos días de diciembre.

“Nos volvimos a atrasar un poquito porque se volvió a cerrar el banco de agregados de Rumbo Nuevo, eso nos afecta en este tiempo, pero estamos esperando que se arreglen las situaciones para continuar con lo que sigue”, explicó.

Cepeda Anaya detalló que el cronograma original contemplaba concluir antes de diciembre, pero los imprevistos podrían extender los trabajos por dos semanas más. “Con eso yo creo que nos vamos a tener dos semanas de retraso, pero seguimos trabajando para que esté lista en diciembre”, precisó.

El funcionario aseguró que los materiales utilizados cumplen con los más altos estándares de calidad, y destacó que los agregados son de los mejores disponibles en la región.

Respecto al posible cobro por el uso de la vía, Cepeda Anaya aclaró que será definido una vez que inicie la operación de la carretera y se analice el nivel de tráfico, aunque adelantó que los habitantes de Rumbo Nuevo no pagarán peaje.

En materia presupuestal, indicó que no ha habido incrementos en el costo total de la obra, manteniéndose dentro de lo proyectado desde el inicio del contrato.

El titular de Obras Públicas informó también que la prolongación de la carretera ya se encuentra en una nueva etapa y podría concluir en marzo del próximo año, una vez solucionadas las últimas negociaciones con los propietarios de viviendas dentro del derecho de vía federal.

Sobre el padrón de contratistas, mencionó que actualmente se mantienen registradas alrededor de mil empresas, cifra similar a la del año pasado. Algunos contratos, añadió, se dieron por terminados de común acuerdo sin afectar las finanzas estatales.

Cepeda Anaya adelantó que la propuesta presupuestal para 2026 contempla cerca de 4 mil millones de pesos en obras estatales y una inversión total de 8 mil millones de pesos, que incluye proyectos de gran impacto como el libramiento de Marte R. Gómez y el viaducto Tampico–Altamira.

“Estamos ejerciendo todos los recursos y vamos a cumplir con comprometerlos al 31 de diciembre de este año, para concluirlos a más tardar el 31 de marzo del año que entra”, puntualizó.

Finalmente, el secretario refrendó el compromiso de la dependencia con el llamado del gobernador Américo Villarreal Anaya a redoblar esfuerzos y ser más eficientes, destacando entre los proyectos prioritarios el desdoblamiento del Puente Internacional III de Nuevo Laredo, cuya ejecución se mantiene programada hasta julio del próximo año.