Por Patricio Lerma

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — El gobernador Américo Villarreal Anaya exhortó a los integrantes de su gabinete a ser más asertivos, eficientes y comprometidos en el cumplimiento de sus responsabilidades, al señalar que el Gobierno de Tamaulipas entra en una etapa decisiva para consolidar los resultados obtenidos durante los primeros tres años de su administración.

Durante la ceremonia de Honores al Lábaro Patrio, realizada en el Paseo Méndez, el mandatario recordó que su gobierno se encuentra a mitad del camino, por lo que hizo un llamado a reforzar el paso y mantener la voluntad de servicio hacia la ciudadanía.

“Podemos rendir mucho más trabajo a los tamaulipecos y tamaulipecas. Ya estamos en la mitad de la administración y en los tres años que nos restan debemos reforzar el paso. Vamos a ir cosechando lo que hemos estado sembrando”, expresó Villarreal Anaya.

El gobernador destacó que el cierre del año fiscal y administrativo avanza de forma ordenada y que su gobierno cumplirá puntualmente con los compromisos financieros establecidos.

“Se ha perfilado un cierre correcto del ejercicio, cumpliendo con todas las obligaciones que ello implica”, afirmó.

Asimismo, resaltó que muchos de los proyectos impulsados durante los primeros años ya comienzan a reflejarse en resultados concretos, tanto en infraestructura como en programas sociales que fortalecen el bienestar de las familias tamaulipecas.

“Muchas de las acciones que se emprendieron durante los dos primeros años, que fueron proyectos, ahora están siendo circunstancias terminadas”, apuntó.

En relación con la renuncia del secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, el gobernador reconoció su trabajo y dedicación, explicando que su salida se debe a motivos personales y de salud.

“Apreciamos mucho el trabajo que realizó a lo largo de estos años; su salida responde a cuestiones personales que debe atender. Por ello se determinó el relevo en el área de Finanzas”, concluyó Villarreal Anaya.

Con este mensaje, el mandatario reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano, transparente y eficiente, enfocado en continuar entregando resultados en beneficio de las y los tamaulipecos.