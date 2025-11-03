Ciudad de México.– A 75 años de su nacimiento y nueve años después de su fallecimiento, Juan Gabriel vuelve a brillar en las pantallas con el estreno de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, una miniserie documental de Netflix que revela los lados más personales del Divo de Juárez.

Dirigida por la documentalista mexicana María José Cuevas, la producción está dividida en cuatro episodios que recorren más de cuatro décadas de trayectoria artística, con videos inéditos, fotografías y grabaciones del archivo personal del propio cantautor.

El material, cuidadosamente restaurado, permite que sea el mismo Alberto Aguilera Valadez quien narre su historia, acompañado de las voces de sus hijos, amigos cercanos y colaboradores que lo acompañaron hasta su muerte en 2016.

El documental muestra la dualidad del ídolo: el artista desbordante de energía que llenaba escenarios y el hombre sencillo que, lejos de los reflectores, seguía siendo Alberto, el hijo de Parácuaro que soñó con conquistar al mundo desde Ciudad Juárez.

“Juan Gabriel en el escenario es un estupendo cantante, al cual respeto y admiro mucho. Pero cuando estoy fuera del escenario, soy Alberto Aguilera”, se escucha decir al artista en una de las grabaciones que integran la serie.

“Debo, puedo y quiero” rescata momentos inéditos de su vida familiar, su proceso creativo y su transformación en un ícono cultural, permitiendo conocer a fondo al hombre detrás del mito.

📺 La producción ya está disponible en Netflix y promete conmover a millones de admiradores que crecieron con su música y su historia.

Redacción | La Región Tamaulipas

