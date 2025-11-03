Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, afirmó que en Tamaulipas el crecimiento urbano se impulsa con una visión humana y sostenible, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia cívica realizada en el Paseo Pedro J. Méndez, la titular de la SEDUMA destacó que se trabaja en ordenar el crecimiento de las ciudades con planeación, empatía y participación ciudadana.

“Crecer no es solo levantar edificios o abrir avenidas; crecer es garantizar bienestar, seguridad y oportunidades”, subrayó.

Saldívar Lartigue presentó las acciones que se desarrollan a través del Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas, los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, reiterando el compromiso de la dependencia de seguir trabajando con rigor técnico, diálogo abierto y colaboración con los municipios.

“Ordenar, cuidar y proyectar nuestras ciudades no es tarea de un día ni de un gobierno; es un pacto generacional. Y hoy, aquí, desde el Paseo Méndez, les digo con convicción que Tamaulipas ya camina en esa dirección, porque Tamaulipas se transforma con visión, con participación y con responsabilidad”, enfatizó.

En el acto estuvieron presentes el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; la diputada Eva Reyes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; el secretario general de Gobierno Héctor Joel Villegas González; el general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar, y el comisario Adolfo Hernández Amparán, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

Redacción | La Región Tamaulipas

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇