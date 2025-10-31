¡MORIR POR UN BACHE EN PÁNUCO!

Tragedia en Pánuco: Hombre Muere al Esquivar «Mega Bache»; Ciudadanos Culpan a Autoridades.

Testigos presenciales del accidente acusan directamente al Ayuntamiento, al Gobierno Estatal y a Caminos y Puentes. Advierten que tomarán la caseta de cobro como protesta.Claro, aquí tienes el texto adaptado al formato de una nota de denuncia para un medio digital, manteniendo la fuerza del mensaje original pero con una estructura periodística.

PÁNUCO, VERACRUZ.– Una profunda indignación ha causado la muerte de un conductor, identificado como el Sr. Rubén, quien falleció trágicamente en un accidente carretero. Según testigos que presenciaron los hechos, el siniestro fue resultado directo de la negligencia gubernamental.

La denuncia, difundida por ciudadanos que se identificaron como testigos presenciales, afirma que el accidente ocurrió cuando la víctima intentó esquivar «un mega bache» de grandes dimensiones en la vialidad.

«Íbamos detrás del accidente, vimos todo», se lee en la denuncia pública. «Vimos cómo una vida se perdió por culpa de la irresponsabilidad de las autoridades».

Los denunciantes han sido enfáticos en señalar a los responsables de esta tragedia, la cual califican de «maldita negligencia».

CULPABLES DIRECTOS, SEGÚN LA DENUNCIA:

Ayuntamiento Municipal de Pánuco

Gobierno del Estado de Veracruz

Caminos y Puentes

«¿Hasta cuándo vamos a permitir tener así la carretera? ¿Cuántas vidas más?», cuestionan los testigos en su mensaje.

Exigen Respuesta de Funcionarios

La denuncia ciudadana hace un llamado directo a funcionarios y figuras políticas para que respondan por la situación que llevó a esta fatalidad, mencionando explícitamente a:

Oscar Guzmán de Paz

Rocío Nahle

Lucia Begoña Canales Barturen

@Denisse Guzmán

Convocan a Protesta en Caseta de Cobro

Los testigos han asegurado que esta muerte no quedará impune y han prometido acciones directas.

«Les doy mi palabra que vamos a tomar acción», afirma la publicación.

Como primera medida, han lanzado una convocatoria ciudadana para tomar la caseta de cobro de la zona, exigiendo el libre acceso vehicular como forma de protesta. «¡Por esto es por lo que SÍ deberíamos manifestarnos!», sentenciaron.

Finalmente, los denunciantes hacen un llamado urgente a la ciudadanía para compartir la información y ayudar a localizar a los familiares del Sr. Rubén, quienes podrían no estar enterados aún de la tragedia.