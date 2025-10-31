Güémez,Tamaulipas.- Con el propósito de promover la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre los diferentes actores del sector, se llevó a cabo en el municipio de Güémez, el Segundo Congreso Internacional de Cítricos 2025, evento que reunió a especialistas con el objetivo de fortalecer la competitividad y el crecimiento de la citricultura tamaulipeca.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, quien destacó la importancia de este encuentro como una plataforma estratégica para el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y la promoción de prácticas agrícolas más sostenibles.

“Este congreso representa una valiosa oportunidad para avanzar hacia una producción citrícola más sostenible, rentable y competitiva, alineada con las nuevas tendencias globales en innovación agrícola”, señaló el subsecretario Camacho Nieto en su intervención.

Durante las jornadas de trabajo, se congregaron productores, investigadores, académicos, técnicos, asesores y representantes de empresas del sector, quienes compartieron experiencias, resultados de investigación y casos de éxito relacionados con la modernización de la citricultura.

Entre los temas abordados destacaron el manejo integrado de plagas y enfermedades, la implementación de prácticas sostenibles, la aplicación de tecnologías agrícolas avanzadas, y la innovación en los procesos de producción y comercialización de cítricos.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en las instalaciones de la Posta Zootecnia del municipio de Güémez, donde se contó con la participación de representantes de instituciones académicas, organismos gubernamentales, asociaciones de productores y estudiantes del sector agropecuario.

Camacho Nieto, dijo que con este espacio se reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas con el fortalecimiento de la cadena productiva citrícola, la sostenibilidad rural y el desarrollo económico de las comunidades agrícolas.

Por último, dijo que con eventos como este, Tamaulipas consolida su posición como un referente en la producción citrícola a nivel nacional, impulsando la innovación, la capacitación y la cooperación interinstitucional como pilares fundamentales para el desarrollo del campo.