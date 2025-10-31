Tampico, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que el Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Israel “V” y Neftalí “A” por su probable responsabilidad en el delito de Homicidio Calificado.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el pasado 20 de octubre en el Libramiento Poniente de Tampico, donde dos personas fueron privadas de la vida con arma de fuego.

El Juez de Control determinó la medida judicial luego de que la autoridad ministerial presentó pruebas que relacionan a los imputados con los hechos. Además, a solicitud del Ministerio Público, se impuso la Prisión Preventiva Justificada y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró su compromiso de combatir la impunidad y de garantizar justicia para las víctimas de delitos que atentan contra la vida y la seguridad de la ciudadanía.

