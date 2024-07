Agenda política: No está muerto el PRI, aseguran sus líderes…aún respira: Teo. Para los que piensan y han dado por muerto al Partido Revolucionario Institucional, pues no, aún hay militantes distinguidos que defienden a capa y espada a la esta institución política y el hecho que el edificio tenga sellos y esté cerrado, que las bajas y salida de miembros vaya en aumento y que el descontento al interior del partido cause fracturas, no son suficientes motivos para borrar del mapa electoral al PRI.

El entusiasmo de Teodoro Molina, tampoco coincide con sus gestos y comunicación no verbal cuando habla con los periodistas para señar que el PRI no está muerto, que sigue respirando y después de las elecciones trabajan en resurgir después de los errores que han tenido tras la alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Sin embargo, los problemas del PRI no se limitan a presiones externas y a seguir aliado con sus adversarios de antaño, sino que tiene asuntos de mayor trascendencia como los abusos de sus líderes que han decidido enquistarse a pesar de cualquier opinión y crítica, ambiciones que han dado como resultado las tres “des”: desbandada, descontento y desesperación, así de simple el resumen.

Agenda de medios: Anuncia Sheinbaum que seguirá Zoe Robledo en el IMSS. En los jueves de “destapes” y designaciones que desde hace varias semanas ha establecido la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esta semana reveló que Zoe Robledo Aburto seguirá al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual es un reconocimiento al trabajo realizado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Este es el premio de consolación por haberse “bajado” de la contienda electoral, tras sus aspiraciones a la gubernatura de Chiapas, luego que AMLO le pidiera continuar al frente del IMSS para echar a andar el programa del IMSS-bienestar y que éste no corriera el destino del fallido programa INSABI, que se implementó al principio de la administración, en el 2020, en sustitución al Seguro Popular.

Sin embargo, Zoe Robledo no la tiene fácil, ni ahora, ni en el pasado, se ve que es un hombre de retos y de emociones fuertes, ya que los problemas para consolidar el IMSS-bienestar no son menores ante la problemática nacional por el desabasto de medicamentos en muchos hospitales, y que decir, de la situación de inseguridad en Chiapas, en donde la población está migrando a Guatemala por protección, en ambos casos era como sacarse la rifa del tigre sin comprar boleto y finalmente se ganó el premio, se queda en el IMSS.

Agenda ciudadana: Playas limpias garantiza COEPRIS en vacaciones de verano. Después de noticias alarmantes sobre avistamientos de tiburones y cocodrilos en fechas muy cercanas al periodo vacacional, la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios dio a conocer que las playas de Tamaulipas están limpias, en el caso de la playa en Miramar en Madero, es quizás, la que en mejores condiciones de salubridad tiene a nivel nacional.

Es significa, que los turistas locales o foráneos podrán nadar tranquilamente en las aguas de las principales playas de Tamaulipas, ya que se espera una afluencia importante de visitantes en las dos semanas del periodo de las administraciones estatal y los ayuntamientos, pero un poco más prolongadas en el caso del sector de la educación, por lo que la COEPRIS también prepara certificaciones en el manejo de alimentos en esta temporada.

