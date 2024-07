Alito, alias Alejandro Cárdenas Moreno, parece decidido a erigirse en cacique a perpetuidad del CEN del PRI y en ese afán no le importa pasar por encima de los documentos básicos del partido y de todos sus compañeros que se oponen a su proyecto.

Como se sabe, ese partido ha sido rebasado por el PAN y luego por MORENA, justamente porque el tricolor perdió vigor, emprendimiento, competitividad, engolosinado por haber sido el partido que dominó la escena política del país durante décadas.

Los observadores hacen notar empero, que Alito no es justamente un político redondeado, en el sentido de que le falta malicia, inteligencia, perspicacia, astucia, y que se mueve por instintos básicos de supervivencia.

Le falta a ese partido un líder que consiga regresarle el ímpetuo del pasado que lo catapultó hasta convertirlo en la primera fuerza política nacional.

El decaimiento del ex partido invencible se refleja también en Tamaulipas. El edificio tricolor está en completo abandono y no se diga del comité municipal. Como no vivimos tiempos electorales, también el PAN y hasta MORENA permanecen enconchados.

En otros temas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya tuvo el contagio del viajero internacional y se fue a correr mundo haciendo una escala en Nueva York con el pretexto de cualquier tema de las Naciones Unidas.

Por supuesto, lo acompaña una alegre comitiva que regresará cargada de recuerdos, regalos y maletas repletas de ropa nueva.

En Nuevo Laredo, el patio de Maquila Creativa fue el escenario del primer festival de “Rock n ´ Rieles con un concierto de talentos locales, organizado para promover y divulgar la cultura musical en la ciudad.

El evento fue con motivo del Día mundial del Rock, para mantener la proyección de la cultura musical, además de brindar a los jóvenes músicos un foro para divulgar la cultura que enriquece a la ciudad.

El promotor del evento, director municipal de Arte y Cultura, Felipe Flores, anunció que habrá más eventos de este tipo con la invitación a más grupos y cantantes, para que sean parte de estos festivales populares.

Además se llevó a cabo el “Bazar Joven” con más de 10 expositores ofreciendo productos, mercancías relacionadas al rock y el metal y venta de alimentos, así como exhibición de Skate.

El festival se realizó entre la dirección de Arte y Cultura y el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud, IMJUVE, en el que hubo conciertos a cargo de Frank Soto, Montebello, Renesmee, Fox bemol, Rocket dolls, Soul y Fernandeo Cedillo.

En tanto que en Matamoros, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, activó el Plan Vacacional 2024, en el que participan 100 niños, quienes durante 15 días recibirán información teórica y práctica de diferentes disciplinas deportivas, entre ellas, natación, basquetbol y voleibol.

Con la representación del presidente municipal de Matamoros, doctor Rubén Sauceda Lumbreras, la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Genoveva Hi González inauguró el plan Vacacional.

Los niños fueron trasladados al chapoteadero ubicado en la Unidad Deportiva “Emilio Martínez Manautou” para cumplir con la rutina acuática dirigida por instructores, monitores y personal de la Dirección de Deportes.

Por el rumbo de Tampico, el gobierno de Chucho Nader continúa desarrollando una serie de obras que serán entregadas en los próximos días, para fortalecer la infraestructura deportiva, turística y urbana.

Dijo Nader que en materia de infraestructura turística se tiene un notorio avance en la construcción de la nueva etapa del parque urbano de la Laguna del Carpintero, el cual ampliará las opciones recreativas para las familias tampiqueñas y para los turistas.