Bastaron declaraciones de Ricardo Monreal, todavía presidente de la fracción de Morena en el Senado de la República, para incendiar el país en una guerra de calificaciones y descalificaciones a la propuesta de elegir jueces y magistrados del Poder Judicial que desde hace mucho trae en su agenda el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Senador dijo que entrar a una elección popular de magistrados y jueces costaría a la nación la suma de tres mil 500 millones de pesos, de inmediato, sin imaginar cuánto representa ese dinero, la gran mayoría opinó que sería un despilfarro, gastar mucho recurso que no tiene el país para tirarlo en urnas o boletas, otros simplemente dijeron que era mejor el procedimiento insinuado por el presidente Andrés Manuel, obvio, también lo hacen sin saber a ciencia cierta cuanto representan los montos sugeridos.

¿Cuánto son esos 3 mil 500 millones?, pues el presupuesto de dos años de un municipio media como Ciudad Victoria, tal vez representaría escuelas, hospitales, miles de despensas y, con relación a las cifras oficiales para meterlo a un contexto electoral, poquito más de la cuarta parte de lo que presuntamente costó la elección de presidenta, Diputados y Senadores este año.

El tema es que la mayor parte de los detractores del presidente se espantaron diciendo que era mucho el dinero, igual que muchos que están con el AMLO, después de la cifra ofrecida, ya consideran un despilfarro sin razón elegir jueces y magistrados y ahí está el problema, se observa solo la forma y no el fondo, más aún, con tanto miedo de invertirle a una elección de ese tipo el riesgo crece, deje me trato de explicar.

Es un hecho que al meterse a una elección a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedaría este poder en manos de una parte, más si se pretende hacer con austeridad, y lo de menos sería que la parte ganadora fuera un partido político o quienes le siguen, lo riesgoso es que esa fracción fueran los poderes fácticos, la delincuencia pues, ya que, más que depender del pueblo la Suprema Corte, jamás se lograría su independencia o un trabajo adecuado, transparente y ceñido a la Constitución del Poder Judicial porque nacerían los cargos con compromisos, con la necesidad de quedar bien con quienes les respaldaron para ganar votos y decidirían sus fallos a favor de ellos, sin importar la ley, total, cuando haya que ir a otra elección otra vez contarían con su apoyo o se irían forrados de dinero.

Si, también nos puede meter en una guerra de delincuentes más abierta, porque ni modo que se dejen ganar la oportunidad una banda u otras de las tantas que existen en el país, obvio, otra vez podrían teñirse de sangre las calles por un proceso al que no hay necesidad de llegar, todavía, por lo menos no mientras el país siga sin pacificarse.

Ahora, dando el beneficio de la duda y pensando que gobierno y partido en el gobierno no intentarían meter las manos en las elecciones de magistrados y jueces, que le dejaran esa tarea al pueblo, ¿qué haría un aspirante a un cargo de esos cuando su elección dependiera de competir contra el narco o estructuras partidistas opositoras con mucha experiencia en estos procesos?, pues solo tendría dos sopas, complicidades o retirarse, digo, es obvio que cada elección requiere de mucho dinero, igual es muy real que en este México lindo y querido se siguen comprando votos, más verdad que por más doctos o decente que sea una persona nunca podría competir contra un personaje que eligiera la delincuencia organizada, al que apoyarán abiertamente con dinero o presión social, ya somos testigos de como ocurre con la elección de algunos cargos públicos en regiones del país donde los delincuentes dicen por quién votar, no negará que no es una broma que hay municipios de México en los cuales los alcaldes son electos con el 99 por ciento de los votos y es gracias a la instrucción de liderazgos del crimen organizado.

¿Se ha imaginado como actuaría un Magistrado o un Juez que fue financiado por la delincuencia para ganar su cargo o en el caso de que se quiera reelegir, de permanecer en el cargo?, eso por lo más evidente, ya que sería igual de riesgoso o peor caer en las mafias políticas, en partidos eligiendo sus propios pesos y contrapesos en una forma de gobierno que emana, precisamente, de nuestra constitución, cada gobierno haría lo que quisiera y eso es grave porque se robarían el dinero con más impunidad a como lo hicieron en nuestras horas aciagas.

Exacto, el escándalo que se ha hecho al presentarse una cifra del costo de la elección debe ser motivo suficiente para reflexionar otra vez la propuesta, porque si para el pueblo es una grosería invertir tres mil 500 millones de pesos en la elección de magistrados y jueces para la delincuencia, la de cuello blanco o la organizada, sería como quitarles un dulce, sin chistar podrían pagar ese dinero nomás para quedarse con un poder que les garantizaría impunidad, o ¿lo duda?…

SE SUMAN DIRECTORES A LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UAT… Dando continuidad a los programas institucionales, el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado presidió los trabajos de la Quinta Reunión Ordinaria del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La sesión tuvo por sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso con la presencia de titulares de las veintiséis facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en la entidad.

En su mensaje, el MVZ Dámaso Anaya Alvarado reiteró la importancia del trabajo en equipo para conseguir las metas que se han trazado y que han sido establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional para la gestión 2024-2028 de esta casa de estudios.

Destacó también la relevancia de celebrar en este órgano colegiado universitario acuerdos que son fundamentales en la implementación de los ejes estratégicos planteados en esta nueva ruta para la transformación de la Universidad.

En el seguimiento a los temas de la agenda de trabajo, se evaluó la programación de los procesos académicos para la apertura del periodo escolar 2024-3 que comienza en agosto, así como los indicadores de programas de investigación y posgrado y el desarrollo de nuevos proyectos que fortalecen la educación integral en las dependencias académicas de la UAT.

En su oportunidad, el Mtro. Fernando Villanueva Pineda, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, dio la bienvenida al Colegio de Directores y ofreció una amplia exposición sobre el trabajo de esta institución para consolidar la calidad de los programas educativos de la Licenciatura en Mercadotecnia y Administración, la Licenciatura en Tecnología Educativa y la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje que se imparte a distancia, además del programa educativo de bachillerato universitario.

SE SUMA TAMAULIPAS A LA ENTREGA DE TARJETAS IMSS BIENESTAR… Tamaulipas se sumó al inicio del programa de entrega de credenciales del IMSS-Bienestar, el cual llegará a 1.5 millones de beneficiarios en el estado, en un evento presidido en esta capital por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que el nuevo modelo de atención a la salud ha destinado una inversión de 3 mil 200 millones de pesos que se están aplicando en nuestra entidad.

En un enlace desde el Salón Independencia de Palacio de Gobierno a la conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el director general del IMSS, Zoé Robledo, el gobernador Américo Villarreal entregó de manera simbólica las credenciales a seis beneficiarias que, a partir de hoy, tienen garantizada, al igual que 1.5 millones de tamaulipecos y tamaulipecas, la atención médica, los medicamentos, estudios clínicos, y, de ser necesario, una cirugía; por primera vez, asimismo, contarán con un expediente clínico electrónico.

“Ahora se modificó la Constitución, la salud es un derecho humano y estamos implicados a través de este sistema de atención del IMSS-Bienestar de retribuir ese derecho a los mexicanos y mexicanas y desde luego a los tamaulipecos. Estamos trabajando en eso y vamos a ir progresando y mejorando esa condición de prestar este servicio médico”, dijo el gobernador.

Villarreal Anaya destacó que desde que Tamaulipas se incorporó al IMSS-Bienestar ha recibido apoyos para concluir los hospitales de Madero y Matamoros, que debieron terminarse en la administración anterior, así como para que otras unidades hospitalarias mejoren en su equipamiento de tomografías, resonancias magnéticas, aceleradores lineales para la atención de los problemas oncológicos y para la justicia laboral de muchos compañeros que estaban en situaciones precarias.

En este sentido, dio a conocer que a finales de julio o principios de agosto se realizará una segunda etapa de basificación de 535 trabajadores de la salud de todo el estado.

INICIA FORMALMENTE UNA NUEVA ERA EN LA SALUD DE TAMAULIPAS

Por su parte, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, aseguró que con la entrega de las primeras credenciales “se inicia formalmente una nueva era en la salud de Tamaulipas, refrendándose una vez más que por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.

“Con este tipo de acciones, como lo es brindar atención a quienes menos tienen, no solo se da la oportunidad de tener un mejor estado físico, mental y emocional a la población sin derechohabiencia, sino que también se demuestra que este gobierno humanista sabe hacer justicia social”, expresó.

“En Tamaulipas tenemos un líder que ha logrado unificar a todos los sectores en un solo sistema de salud, su nombre es Américo Villarreal Anaya, pero lo más importante es que ha sabido fomentar y crear en los servidores públicos la intención de servir sin distingos de ninguna clase”, mencionó.