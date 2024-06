Cd. Victoria, Tamaulipas.- De la Supervisión Regional No. 19 de Educación Física, con sede en la ciudad de Xicoténcatl, el maestro de clase directa Tomás González Estrada ha sido reconocido por su esfuerzo, dedicación y participación en los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica desde etapas Intramuros, Conducción, Supervisión, Regional, Estatal y a nivel Nacional.

A nivel estatal, desde hace más de 20 años ha participado con equipos de sus escuelas primarias en los deportes de atletismo, voleibol, básquetbol y handball, obteniendo un primer lugar estatal en tetratlón (60 metros planos, lanzamiento de pelota, salto de longitud y 600 metros planos) dirigiendo a su alumno Odón Rodríguez Ruiz con un 12vo. lugar a nivel nacional en Bahía de Banderas, Nayarit, en 2014.

“Me gustó la carrera o profesión de Educación Física, y a la vez organizar, patrocinar y dirigir equipos porque desde niño siempre estuve cerca de la organización con mis tíos, y con mis padres Francisca Estrada Lara y Tomás González Guerrero, que entrenaban los equipos de su escuela donde trabajaban como docentes”, agrega Tomás.

“Mis tíos Adán Estrada Lara y José Ponciano Estrada Lara dirigían y patrocinaban un equipo de fútbol hace muchos años que se llamaba Deportivo 14 de Cantarranas con sede en 14 Méndez y Doblado de ciudad Victoria Tamaulipas. También se ahí me nació el gusanito por dirigir equipos”.

Con 36 horas se desempeña como docente de Educación Física toda la semana y es el clásico caballito de batalla que tiene asignado el maestro Gabriel Armando Peña Martínez, titular de la Supervisión Regional No. 19 de Educación Física que abarca la región cañera de Xicoténcatl y Gómez Farías.

Confiesa que su más grande satisfacción es enseñar a los niños los fundamentos básicos del deporte y si se llega a la competitividad, mucho que mejor.

Con sus equipos ha logrado un tercer lugar estatal en handball femenil, un segundo lugar en voleibol varonil, un 3ro en balonmano varonil y un primer lugar en atletismo.

“Pero donde me llamó mucho la atención de dirigir equipos fue en la Secundaria. Ahí me entrenó basquetbol el Maestro (+) Juan Quirós Espinal, él estaba en sillas de ruedas, más no era limitante para él, un día utilizó el balón de básquetbol como pizarrón e hizo unos trazos con círculos y cruces para explicarnos la jugada donde logramos anotar y quedé muy sorprendido”.

SUS INICIOS…

“Debuté como en trenador en el año 1998 en Reynosa con el atletismo y en ese mismo año en Tampico en un regional de voleibol femenil, en 1999 al 2010 atletismo y también facilité refuerzos a los equipos de ciudad Mante”.

Del 2011 hasta el 2019 fuimos continuamente y regresamos en el 2023-2224 se fue especial porque mi hijo Alan Franco González Vera participó en 300 metros, repitiendo en 2023-2024 sacando sexto lugar en la misma prueba y este año también en conjunto handball varonil y femenil.

Actualmente radica en el ejido Mártires de Río Blanco, municipio de Xicotencalt, pero está a 5 minutos de Loma Alta, municipio de Gómez Farias donde vivió mucho tiempo y radican sus padres.

ALTA EN EL SISTEMA:

Primero de noviembre de 1995 en la Escuela Secundaria General Aarón Sáenz Garza ubicada en la cabecera municipal de la Villa de Gómez Farías (1995-1998); Escuela Primaria Revolución del ejido El Limón, municipio de El Mante (1997-1998); Escuela Primaria Emiliano Zapata, del ejido Guadalupe Victoria, municipio de Gómez Farías en 1998. Escuela Primaria Pedro Castillo Sánchez, del Ejido 5 de Mayo, municipio de Gómez Farías en 1998-1999.

COMISION ACTUAL:

Escuelas Primarias Revolución del Ejido El Riachuelo de Gómez Farías (2021-2024), Alfredo V. Bonfield del ejido Alfredo V. Bonfield, de Gómez Farías en 2021-2024, Fraternidad Campesina de los Ejidos Benito Juárez y La Misión, de Gómez Farías de 1999-2024, Escuela Primaria Profesor Norberto Uriegas del ejido 5 de Mayo de Gómez Farías de 1998-2024.

JUEGOS ESCOLARES:

Escuela Primaria Revolución del Ejido El Limón participó en la etapa estatal en la ciudad de Reynosa en 1998 y Voleibol en Tampico con un subcampeonato en la etapa regional en el mismo año.

Con la escuela primaria Fraternidad Campesina de los ejidos Benito Juárez y La Misión de Gómez Farías en atletismo y voleibol femenil en 2000 y 2014, respectivamente, así también como refuerzo en handball, futbol y voleibol.

Y en la Escuela Primaria Norberto Uriegas, del Ejido 5 de Mayo de Gómez Farías, destacada participación en la etapa estatal de atletismo en la prueba de Triatlón, primer lugar en 2014 y 12vo. lugar en el nacional celebrado en el Estadio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

A nivel estatal de Juegos Escolares también ha participado en 3 ocasiones en básquetbol varonil, voleibol en una ocasión con un segundo lugar, en handball femenil en 2011 y 2024, en handball varonil 6 veces con un tercer lugar, y como refuerzo varias veces en básquetbol y voleibol.

Recientemente, en este mes de mayo de 2024, participó con su equipo de handball en la etapa estatal de Juegos Deportivos Estatales de la Educación Básica, escuela primaria Norberto Uriegas, en ambas ramas.