Junio 02 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno de Américo Villarreal Anaya se suma al programa nacional “Mundial Social” mediante la construcción y rehabilitación de 12

canchas deportivas en distintos municipios del estado, con una inversión superior a 68 millones de pesos (MDP). Estas acciones complementan las canchas que construye el Gobierno de México como parte del legado social rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, apuntó que las canchas que se entregarán a la ciudadanía de Victoria están ubicadas en los parques de la colonia Ampliación Adolfo López Mateos, Mariano Matamoros, Américo Villarreal; y en las Unidades Deportivas Adolfo Ruiz Cortines y Siglo XXI.

Mientras que los otros campos se ubican en Bordo Morelos en Tampico, Multideportivo Estación Manuel, municipio de González, Parque Recreativo Los Chorros en Burgos, Canchas del Cambio en Matamoros, El Divisadero de Tula y Fraccionamiento Los Prados en Altamira.

“Las próximas semanas quedará lista la instalación de pasto sintético de las canchas, las cuales se estarán entregando en el marco de la Copa Mundial que iniciará este próximo 11

de junio”, refirió el titular de la secretaría.

Agregó que además de la construcción y rehabilitación de canchas, se realizan obras

complementarias en los citados parques como la instalación de gradas, reparación de sanitarios, juegos y aparatos para hacer ejercicios.

Cepeda Anaya dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas acerca a más familias espacios dignos para activarse, convivir y disfrutar su comunidad. La construcción y rehabilitación de estas canchas forma parte de una iniciativa que busca promover la actividad física, impulsar la inclusión y llevar los beneficios del Mundial 2026 a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.