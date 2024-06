Pareciera muy lejos el escenario político estatal del 2028 pero, transcurrido el proceso del dos de junio, hay luz que nos dice quienes serán los principales actores en la disputa por la gubernatura.

Por el lado de Morena y coaligados, está más que escrito que, en cuando rinda protesta como senadora, Olga Sosa Ruiz iniciará la carrera por la sucesión de Américo Villarreal. Tiene madera, es dinámica, con carisma, entrona cuando hay que hacerlo. Con su sonrisa permanente “le cae bien a todos”, como dijo un periodista.

El Senado es permanente semillero de Gobernadores. El propio AVA venía de allá, como su padre Villarreal Guerra en 1987.

Manuel Cavazos Lerma pasó por ahí, lo mismo que Enrique Cárdenas González, hablando del PRI, y más reciente el panista Francisco García.

Nadie del ambiente político duda que Sosa comenzará muy temprano su posicionamiento. Le fue bien en la elección, según el PREP, y en calidad de senadora podrá moverse libremente por territorio, claro, con el visto bueno del jefe político.

Lleva a su favor la igualdad de género, esos acuerdos del árbitro que hablan de alternancia entre varones y mujeres en las gubernaturas, alcaldías y listas plurinominales de todo.

Los jefes del INE traen metida la idea que, en 2027, en Tamaulipas solo permitirán el registro de candidatas -mujeres- al gobierno. Si es que para entonces existe como organismo, puede tomar el acuerdo.

Es tiempo de las mujeres, como dicen. Después de la elección del dos de junio, en total trece damas serán gobernadoras de estados.

Nadie desconoce que Sosa pertenece a la corriente americanista. Fue su propuesta rumbo al Senado, primera posición.

Igual aventura emprenderá JR Gómez Leal, segunda fórmula con Olga. Desde que dirigía los programas sociales -como superdelegado- traía metida la espinita de ser inqulino del Palacio del 15, por seis años.

Se disciplinó pero carga un pecado a cuestas: No la pegó en la presidencial, se fue con César Augusto. Orquestó ataques contra AVA y por eso no es bien visto en la esquina del poder estatal. Después del manotazo, no le pueden poner la otra mejilla.

Las dos incursiones en el Senado y la chamba de Programas Federales le llegaron por suerte. Le “cayó bien” a López Obrador luego que, por el 2017, se encontraron en un viaje aéreo de Victoria a la ciudad de México.

No es un tipo simpático ni carga buen discurso, no cultiva la oratoria ni en el aire las compone. No trae mucho en el morral que aporte al segundo piso de la 4T con Claudia Sheinbaum. No es su amiga personal, aunque él lo quisiera, pero de que le hará la lucha, no hay duda, aun con el lastre que significa ser el cuñado del señor García.

JR tendrá posibilidades solo si su amigo Adán es nombrado secretario de Gobenación con Sheinbaum, lo cual está cañón. Ya fue.

Aquí la tiene perdida. La estrecha relación de Américo con Claudia Sheinbaum será un factor decisivo en la nominación del coordinador de los comités de la 4T o la figura que llegue a crearse.

Hasta hoy, de los que serán diputados federales, fuera de Erasmo González Robledo, no tienen la estatura suficiente, ligas nacionales, para aspirar a Palacio de Gobierno ¿alguien del gabinete estatal?.

En 2027 Erasmo estará terminando como presidente de ciudad Madero, una plataforma no imposible (Eugenio Hernández Flores fue Gobernador impulsándose desde la presidencia de Victoria) pero sí difícil, en tanto el futuro de su amigo Mario Delgado es incierto.

Por el “destape” de AVA, que se dio el 23 de diciembre del 2021, la decisión estará tomándose por la misma fecha pero del 2027. El tiempo se va volando, como dicen.

En ese tiempo de las mujeres, a partir de que se instale en una senaduría, Maki Ortiz Domínguez se convertirá en una virtual aspirante -por tercera vez- a la gubernatura. Sabe de aguacates, moverse entre los grupos de poder nacionales. Ya fue senadora y diputada federal.

Tiene asegurado un escaño como suplente que es de Ruth Miriam González Silva, de San Luis Potosí, segundo lugar en la lista del Verde Ecologista, pero también ganadora de un escaño de mayoría en aquella entidad.

En 2016 le disputó la candidatura del PAN a Francisco Cabeza de Vaca, lo que ocasionó el enojo del individuo. En 2022 jugó en la interna por Morena; le ganó Américo Villarreal.

De que tendrá fuerte participación política a partir de septiembre, tampoco hay duda. La jugará por el Verde, uno de los dos aliados tradicionales de Morena desde la campaña del 2018.

Y el Gobernador Villarreal volvió a tener participación en la mañanera de López Obrador, ahora con el tema de apoyo a las clínicas del IMSS-Bienestar para fortalecer el programa “La Clínica es Nuestra”.

En una intervención de ocho minutos, enlazado desde el Centro de Salud de la colonia Enrique Cárdenas, AVA dijo ante la nación que 400 unidades médicas de Tamaulipas se han incorporado al nuevo esquema de salud, creando comités ciudadanos que decidirán sobre los apoyos.

“En Tamaulipas los médicos tenemos la bata bien puesta”, afirmó Américo al Presidente, para sacar adelante el nuevo modelo de salud que brindará servicios gratuitos a las personas que no están dentro de ningún régimen social.