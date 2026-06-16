De acuerdo con los reportes más recientes, la avioneta se desplomó cerca de las 10 de la noche en el área de Saunders y Loop 20, provocando un fuerte operativo de emergencia y el cierre de la vialidad. Las autoridades confirmaron víctimas y la investigación quedó a cargo de organismos federales especializados en accidentes aéreos.

LAREDO, Texas.– Una persona perdió la vida tras el desplome de una avioneta privada ocurrido la noche de este martes sobre el Loop 20, una de las principales vialidades de Laredo, Texas, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la circulación en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Laredo (LPD), la aeronave presentó problemas técnicos mientras se encontraba en vuelo y posteriormente perdió contacto antes de precipitarse sobre la carretera, a la altura de Saunders.

Durante la caída, la avioneta impactó contra una camioneta que circulaba por el lugar. A pesar de la fuerza de la colisión, los ocupantes del vehículo terrestre lograron sobrevivir, aunque fueron valorados por los servicios de emergencia que acudieron al sitio.

Las autoridades confirmaron que a bordo de la aeronave viajaban seis personas. Hasta el momento se reporta una víctima mortal, mientras que el resto de los ocupantes fueron localizados con vida y reciben atención médica.

El accidente provocó el cierre inmediato del Loop 20 en ambos sentidos debido a la presencia de restos de la aeronave y a las labores de rescate e investigación que continúan en el área.

Autoridades locales recomendaron a la población evitar la zona y utilizar rutas alternas, ya que la vialidad permanecerá cerrada durante varias horas.

Por tratarse de un accidente aéreo, se espera la intervención de agencias federales especializadas, entre ellas la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que serán las encargadas de determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, las identidades de la persona fallecida y de los sobrevivientes no han sido reveladas, en cumplimiento de los protocolos de notificación a familiares.