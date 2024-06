Luego de las elecciones presidenciales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, regresó a su escaño en el Senado de la República.

Gálvez Ruiz envió a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, que encabeza la morenista Ana Lilia Rivera, un oficio en el que solicita su “reincorporación con efectos para este mismo día”.

Cabe recordar que desde noviembre de 2023, cuando solicitó su licencia para competir por la Presidencia, Xóchitl Gálvez no había ocupado su espacio en el Senado.

En su último mensaje en tribuna, Xóchitl Gálvez hizo un llamado a la unidad en México:

“Quiero hacer un llamado a la unidad de México, dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien, nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo. No hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado, México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros”.

Se espera que en la sesión permanente de este miércoles, la panista regrese a sus actividades legislativas y continúa en ese cargo por los dos meses restantes.