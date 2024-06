*.- No Te dejes intimidar por la gente del Toño Medina, el voto es libre y secreto afirman ciudadanos.

#SotoLaMarina #Tamaulipas #FEPADE #INE #IETAM

César «Truko»Verástegui, cacique de Xicoténcatl y candidato a diputado «pluri» por el PAN, junto a Antonio Medina Jasso candidato independiente y alcalde con licencia de Soto la Marina, son señalados como iniciadores de violencia para el proceso electoral del próximo domingo, por lo que los residentes de Soto La Marina, piden la intervención del INE-IETAM,FEPADE, Sedena, Marina, Guardia Nacional y Guardia Estatal para que haya un proceso en paz.

Los ciudadanos han señalado que “el Truko” Verástegui está metiendo las manos en una elección que está perdida pues el pueblo de Soto La Marina ya decidió por la candidata de Morena y PT Glynnis Jiménez.

Las intimidación a los marsoteños se están haciendo a través de redes sociales, al más puro estilo del prófugo Fco. Cabeza de Vaca, a quienes simpatizan por la 4T.

El rumor que están difundiendo en redes sociales es que entraría un presunto grupo delincuencial para intimidar y hostigar a los seguidores de la candidata coalición Juntos Haremos Historia.

Personas anónimas están compartiendo mensajes por Whatsapp y redes sociales para que no salgan a votar y que no apoyen a candidata Glynnis.

Como se recordara Toño Medina es apoyado por César Truko Verástegui, además hay videos en donde se ha evidenciado con videos en redes donde personas andan en la compra del voto a cambio de la entrega de material, cosa que no se da comúnmente en esta días.

El personal del grupo de Toño Medina descaradamente anda con carpeta en mano, recorriendo casa por casa para las copias de credenciales de elector a los marsoteños a cambio de entregar material y otros apoyos, haciendo uso de presuntos recursos públicos municipales para intentar ganar una elección que ya está perdida.

La ambición del panista-independiente Toño Medina Jasso no fue beneficiado, lo que hizo convertirse en candidato independiente, más el pueblo ya cansado de su mal gobierno no lo quiere más al frente de la alcaldía Soto La Marina.