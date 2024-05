Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al celebrarse la cuarta etapa estatal de Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica, ciclo escolar 2023-2024, atletas cuerudos dominaron el Tenis de Mesa en ambas ramas, evento celebrado la mañana de este jueves en el Gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

En la rama femenil la victorense Denisse Martínez se impuso a la cañerita Aranxa Rodríguez, de El Mante, y la tercera posición fue para Emma Morales de Nuevo Laredo.

Y en la rama varonil la final la disputaron los victorenses Erick Olvera que ganó el primer lugar a Leonardo Aguilar, la tercera posición fue para Esteban Jiménez, de Nuevo Laredo, y Emiliano Bárcenas, de ciudad Madero.

Campeonato Estatal de Tenis de Mesa que arrancó poco después de las 8:00 horas con la participación de tenismesistas de la capital del estado, El Mante, Nuevo Laredo y ciudad Madero.

Al término de la competencia se entregaron medallas a los primeros tres lugares con la presencia de los maestros Enrique Segura Martínez, titular de la Supervisión Regional No. 25 de Educación Física; Jorge Reyes Dragustinovis, responsable de la Supervisión Regional No. 18 de Educación Física; Yadira Benavides, Supervisora de la Zona Escolar No. 7, así como Hugo Carlos García Tello, de la Supervisión Regional No. 27 de El Mante.

Fungieron como jueces del evento Raymundo Contreras Marroquín, Jaime Cárdenas Urbano, Marco Antonio Molina, Heriberto Manzano y Gabino Jiménez.

Como coordinador del Tenis de Mesa perfecto Zúñiga Huerta, auxiliado por Luis de Alba Cedillo.