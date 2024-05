Al fin llegó un helicóptero de la Secretaría de Marina para darle más duro al incendio de la sierra ubicada muy cerca de Ciudad Victoria, se trata de un equipo M1 fabricado en Rusia, mismo que se quedará por estos rumbos hasta que se supere la contingencia de las quemas de recursos forestales.

Dicen los que saben que, en la Coordinación General de Protección Civil que tiene a su cargo, Luis Gerardo González de la Fuente, de inmediato se preguntaron qué tan tragón es de combustible el aparato que tiene capacidad para dos mil 500 litros de agua por cada viaje, ello en virtud de que ese insumo escasea mucho no desde ahora, sino desde el pasado reciente.

El helicóptero que tiene su base en el Puerto de Veracruz iniciara a lanzar agua desde el aire este martes por la mañana y se espera que muy pronto se logre controlar la conflagración que tiene en jaque a decenas de personas que andan en el Cañón del Novillo en la construcción de brechas corta fuego, aunque, su trabajo no es suficiente para el control del incendio.

El asunto es que, el helicóptero podría tener más chamba de la que previeron sus depositarios y porque quizá deba de acudir a municipios como Jaumave donde también han problemas serios por la quema de sierras debido a las altas temperaturas y a la prolongada sequía que se ha registrado en la zona serrana del Altiplano tamaulipecos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil es una institución que depende de la Secretaría General de Gobierno y des de allí de donde salen los recursos para el trabajo encaminado a proteger a los ciudadanos durante las emergencias que se registren y, en virtud de que no han requerido de muchos recursos para accionar, ahora, con la presencia de incendios será necesario fondear todas las actividades de la dependencia.

No hay que perder de vista que PC viene de seis años de miseria presupuestal, porque quien fuera titular, Pedro Granados Ramírez, jamás se preocupó por levantar la dependencia, incluso, el personal esperaba el final de la pasada administración panista para respirar a gusto y pugnar por que las cosas cambiaran de tal forma que, hubiese recursos para las salidas los servicios de ambulancias, pipas y uso de helicóptero para traslados y apoyo a contingencias, sin embargo, todo el equipo estaba tronado porque jamás se le dio mantenimiento.

En el pasado reciente, las ambulancias no salían a servicios que demandaba la ciudadanía, porque no tenían para la gasolina, de ahí que no faltara quien comentara que hubo la pregunta en broma que de cuántos cilindros es el motor del Helicóptero M1 y que si fuera de cuatro cilindros sería perfecto, porque no requeriría de mucho combustible.

Los otros

En los Diálogos con Universitarios de la UAT que se llevan a cabo en el Centro de Excelencia estuvieron este lunes las candidatas a Senadoras de los Partidos del Trabajo, Cendy Robles Méndez, del Movimiento Ciudadano Andrea García García y de Regeneración Olga Sosa Ruiz.

El diálogo con los universitarios fue directo y las respuestas que dieron las candidatas dejaron satisfechos a los estudiantes, sobre todo, porque durante la charla ellas dieron a conocer cuáles son sus planes para enaltecer el nombre de Tamaulipas en la Cámara de Senadores, porque trabajarán para construir mejores leyes y representar en forma digna a los lectores que viten por ellas.

El Rector Dámaso Anaya Alvarado dio la voz de arranque a los Diálogos Universitarios con candidatos y estuvieron el titular del INE en la entidad, Sergio Ruiz Castellot, el responsable del IETAM, Juan José Ramos Charre.

En la distancia participaron el Doctor Roberto Moreno Espinosa de la Academia de Ciencias Político Administrativas y Estudios del Futuro, el Doctor Juan Pablo Aguirre Quezada del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la Doctora Sofía Salgado Remigio del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM

El candidato a la reelección para la presidencia municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez tuvo un encuentro con representantes de medio de comunicación ante quienes afirmó que hay planes concretos para que la capital sea mejor en todos los sentidos.

Los buenos oficios de funcionarios de primer nivel de la secretaría General de Gobierno como el propio titular, Héctor Villegas González y el subsecretario Tomás Gloria Requena, deben ser suficientes para evitar el bloqueo de la carretera que viene de la Frontera a esta capital y que conecta con el centro del país, habida cuenta de los graves estragos que esa acción ocasiona a transportistas y automovilistas.

Sería la enésima vez que una situación de esta naturaleza se presenta, debido a la inestabilidad de las decisiones para respaldar a los productores de granos de la entidad, pero, se cree que las cosas no llegarán muy lejos, dado que el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya contará con el respaldo de los funcionarios federales del área para resolver los reclamos de los agricultores del norte de la entidad.

Están a nada del cierre de campañas de quienes son candidatos a la elección del dos de junio que viene, por ello la encuestitis estará en su apogeo y la descalificación no se quedará atrás, más bien estará enfrente, porque se trata de quemar a los que van adelante a efecto de que los ciudadanos puedan cambiar de parecer, no le hace que sea en el último minuto antes de votar.

Pareciera que el proceso electoral sería eterno, porque comenzó en septiembre del año pasado y el dos de junio se veía demasiado lejos, sin embargo, ya está a solo 18 días para que las casillas abran sus puertas en las instalaciones que fueron seleccionadas por las autoridades electorales y a 15 de que concluyan las campañas, es decir, el 29 de mayo venidero.