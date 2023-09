En un vídeo que circula en redes, Arnulfo Rodríguez, dice que los maestros que no se han sumado al paro en las distintas regiones del estado, ”…le hacen al vivo*…

Yo le respondo desde este espacio editorial que

los compañeros «no le hacen al vivo», están en su derecho de seguir trabajando en sus escuelas si desean hacerlo.

¿Cuando les preguntaron si deseaban hacer un paro de labores?

NUNCA.

De la noche a la mañana les ordenaron que fueran a pasar lista en las afueras de los CREDES o de la SET.

«AL VIVO» le hace usted.

Engañando a los maestros.

Sabe que lo que busca es solo saciar sus ambiciones políticas, económicas muy personales.

«Al vivo» le jugó usted, dejando de lado las normas legales para una huelga que usted sabía no estaba justificada por eso engaño a lis maestros con su paro loco de labores.

Ya no siga mintiendo.

Dice que los compañeros que no se dejaron engañar por usted y «su racita», «Seran los primeros en cobrar si gana su paro loco», tenga memoria, cobrarán, así como usted y su racita fueron los primeros en cobrar los aumentos de sueldo y bonos ganados en 1996 cuando no solo no se unieron al paro, sino además, nos hostigaron.

Además de mentiroso, desmemoriado.

¿De que se queja?

El colmo del cinismo, cuando en eseismo video señala que ya se les dió instrucciones a los coordinadores regionales de la sección XXX del SNTE, para hacer listas de los maestros que si están trabajando.

¿Para qué?

¿Para reprimirlos?

¿Para castigarlos?

Valiente posición de un líder autoritario y trasnochado.

Ejecutor de las peores prácticas sindicalistas, de esas que ya creíamos rebasadas en México.

Y todo para que?

¿Para saciar su hambre de poder político y

económico?

¿Para conseguir puestos de gobierno estatal y municipal para usted y sus lacayos?

¿Para que les den posiciones electorales en el 2024?

No cabe duda que su ambición personal es insaciable.

Lo repito, EL SUEÑO DORADO DE ARNULFO RODRIGUEZ Y SUS LACAYOS A LIS QUE EL LLAMA «SU RACITA» ES LA MAS NEGRA PESADILLA , no solo del magisterio Tamaulipeco libre pensantes, sino de todos los 700 mil niños y jóvenes a los que ya coartado su derecho a la educación en todo TAMAULIPAS.

Este es mi Punto de Vista, pero como siempre le recuerdo que…EL MEJOR PUNTO DE VISTA ES, EL DE USTED.