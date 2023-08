Preferencias individuales aparte, es extraordinaria la puntualización de Marcelo Ebrard sobre lo que ahora puede observarse como una tormenta en un vaso de agua, “Concluiré el proceso, no me voy a ir a ningún lado”, respondió al comentario de que el presidente Andrés Manuel descartó una ruptura. Y como es natural en una “ante precampaña”, aprovechó el viaje para jurar que “A los que les urge que me vaya de Morena están perdiendo. Nosotros vamos ganando”.

La lógica formal empleada por Ebrard Casaubón es impecable y más cuando se encuentra en campaña para la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, por medio de un proceso demoscópico a cargo de cuatro empresas a realizarse del 28 de agosto al 3 de septiembre, sin margen de manipular el resultado, al decir de Mario Delgado, presidente de Morena. El mismo señor que no hace mucho tiempo era presentado por sus detractores morenos entre ellos John Ackerman y Gibrán Ramírez, como incondicional de Marcelo Luis; y a éste como vicepresidente de México, al decir del rutinario relato de las oposiciones empresariales, mediáticas y partidistas. Pero nadie se atreve a registrar como disculpa: me equivoqué.

No tiene mucha complejidad el asunto porque el ejercicio contempla a 350 personas por cada uno de los seis aspirantes, que son los que van a acompañar los recorridos donde se levantará la encuesta y a partir del día 21 comienza su registro.

También insistió el excanciller en acusar a Morena –horas antes de que Ricardo Monreal retirara su propuesta de encuestadora para cederle el lugar–, en que Morena “convirtió, elevó y promovió esas conductas (desvío de recursos) a delito grave. Esto no es un juego, es cosa seria”, expresó como mensaje a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar que operan a favor de Claudia Sheinbaum. Suman 28 las denuncias que el equipo de Ebrard presentó ante su partido y prepara todos los elementos para denunciar a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Por lo pronto, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield se deslindó de una acusación por falsa. Las pruebas y documentos son indispensables, no basta con el discurso efectista para victimizarse, como es práctica habitual en muchos ámbitos.

Con todo, el exsecretario de Relaciones Exteriores externó su confianza en que el presidente Andrés Manuel no permitirá que con irregularidades se incida en el proceso. Y hasta se dio el lujo de pronosticar “Si permiten que la gente decida libremente en una boleta, vamos a ganar”. Veremos si los resultados se corresponden con los triunfalistas anuncios propios de una campaña.

Lo cierto es que antes de que “Marchelo”, como alguna ocasión pidió lo llamara, desde la mañanera de Palacio Nacional quedó claro que el principal narrador de la política nacional, llano y directo aseguró: “No hay ninguna posibilidad de ruptura en Morena”. Y expresó su respaldo a la dirigencia del partido, que lleva las riendas del proceso para designar al coordinador de los comités de defensa de la 4T y su confianza en los seis aspirantes, “quienes son muy responsables”. Y más claridoso aún, sin matiz alguno de por medio porque en estos casos sale sobrando, aseguró que en su “movimiento no hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios”.

Es deseable que el sexteto de la 4T se desenvuelva y esté a la altura de las circunstancias que se plantean a las mayorías nacionales. Salvo su mejor opinión, no tienen derecho a privilegiar sus legítimas aspiraciones personales por sobre las colectivas.

Acuse de recibo

Otra remembranza sobre el periodista y tamaulipeco de Ciudad Victoria, “Gerardo Unzueta homenajeado en la Embajada de Cuba. El viernes 22 de marzo (de 2013), a las 8 pm, en la Embajada de la República de Cuba en México se exhibió el documental La casa del roble, que recoge la entrevista realizada por nuestro camarada Gerardo Unzueta a Camilo Cienfuegos, en septiembre de 1959; este documental recoge además muchas escenas sobre la vida del Señor de la Vanguardia. Enseguida se presentó el libro Con la mirada al sur, que recoge pasajes testimoniales de la niñez, adolescencia y juventud de Ernesto ‘Che’ Guevara, contando con la presencia de sus autores: Froilán González y Adys Cupull. En forma especial, al camarada Gerardo Unzueta le hicieron un reconocimiento oficial muy merecido, tanto los autores del documental y el libro, como el mismo embajador y otras personalidades. Unzueta aprovechó el momento para aportar otras entrevistas realizadas en aquellos años, a Raúl Castro y Blas Roca, entre otros dirigentes de la naciente Revolución cubana”… El testimonio es de Coínta Lagunes Cruz… Gerardo falleció el 10 de enero de 2016; sin embargo, un despistado colega le dio un “Bienvenido a la trinchera, Gerardo Unzueta”… Salvador Díaz Sánchez es el nombre correcto y éste otro de sus enlaces: “Antorcha se apodera de Chapingo: https://www.youtube.com/watch?v=UVaS519EKuw&t=6s”.

