La Comisión de Quejas y Denuncias del INE concluyó el viernes 11 que el tercer mexicano más rico del mundo y además homófobo, Ricardo Benjamín Salinas Pliego incurrió en actos de violencia política de género en sus redes sociales en contra de la senadora Citlalli Hernández, por lo que le ordenó borrar 70 mensajes en un plazo de 24 horas.

El organismo del Instituto Nacional Electoral analizó la petición de la secretaria general de Morena, en el procedimiento especial sancionador 676/2023, para garantizarle medidas cautelares contra los dichos del dueño de Tv Azteca, empresa que destaca por la enorme capacidad de producir basura, y quien criticó en muchas ocasiones a la legisladora por su aspecto físico.

La presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala Pérez, propuso declarar procedente la solicitud de la legisladora, luego de recordar que diversas normas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señalan que no debe haber tolerancia ante las expresiones que denigren a las mujeres.

Con independencia de la suerte que tenga el proceso e incluso de si el INE tiene atribuciones legales, es sumamente plausible que por primera vez, hasta donde recuerdo, el sujeto que confunde sus miles millones de dólares en votos legitimadores de su condición de ser uno de los dueños de México, sea objeto de una sanción institucional, pues ni el mismo presidente Andrés Manuel muestra disposición a superar la condescendencia ante tantas bravuconadas del negociante de la desinformación, a partir de que Carlos Salinas le entregó a precio de ganga la paraestatal Imevisión y todavía Raúl –el hermano incómodo– le prestó “a la palabra” 29 millones de dólares.

Como el deporte favorito de Ricardo Benjamín es pendejear a sus adversarios, a los que cataloga como enemigos, los tres consejeros del INE no iban a ser la excepción e hizo lo propio. El plutócrata respondió en la red social X: “Ahora resulta que no puedo decirle marrano a un marrano porque la Cenadora (sic) se ofende, bueno… pues vamos a divertirnos. Ya no solo (sic) es la Educacion (sic) Comunista ya empiezan a querer controlar la opinión pública y el derecho a la libertad de expresión. estos (sic) comunistas van muy rápido queriendo apoderarse del país”. Y ofreció “regalarles unas motos @ItalikaOficial el miércoles, defendamos nuestra libertad”. Ni la escuela primaria cursó este orate con buenos resultados.

El aparente “enloquecimiento” del patrón de Javier Alatorre y Lilly Téllez, poco tiene que ver con los libros de texto gratuitos, sus contenidos y formatos. Es la suerte misma de su condición de plutócrata, forjada al emparo del poder público, la que está en juego, pues debe al Sistema de Administración Tributaria ente 18 000 y 38 000 millones de pesos, según cálculos basados en declaraciones de funcionarios federales.

Y si no fuera suficiente lo anterior, Salinas Pliego también vio sus acciones desplomarse en 2023, ya que en Estados Unidos sus acreedores le exigieron iniciar un proceso de bancarrota por una deuda de 63 millones 315 mil dólares.

Tv Azteca incumplió el pago de 400 millones de dólares en bonos en 2021 y desde entonces ha estado negociando con los acreedores. En marzo, se notificó a los tenedores de bonos de Azteca que un juez mexicano congeló temporalmente sus intentos de cobro. Y en junio la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de Tv Azteca, ya que no entregó en tiempo y forma la información de la compañía correspondiente al primer trimestre de 2023…

Acuse de recibo

Del querido compañero y tamaulipeco de Ciudad Victoria: “Retorna Gerardo Unzueta. Querido Eduardo: Con mucho gusto he leído, como acostumbro hacerlo durante todo nuestro mutuo recorrido, tus últimas dos Utopías, la titulada homenaje faccioso y la dedicada al acuerdo del TEPJF en relación con las elecciones internas del PRD. No expresaré por ahora juicio alguno sobre la segunda de ellas; sí manifestaré mi entusiasta acuerdo con la primera. Mas el objeto de esta carta es otro. Como sin duda habrás percibido, he estado casi del todo ausente de la vida política los últimos tres meses. El casi ha consistido en una u otra intervención y tres artículos, uno –No. 18428, diciembre de 200828– por mes en la sección de opinión de El Universal. La causa de tal desapego: unas operaciones ópticas que exigieron mi retiro absoluto desde agosto. Las operaciones realizadas en el Hospital de Oftalmología del Centro Médico fueron del todo exitosas, y me permiten reincorporarme con nuevos ímpetus y nuevas facultades. He pensado en una forma amplia de comunicación sobre mi retorno y decidí hacerlo a través de Forum en Línea, es decir volver a las utopías que tanto amo y que tú cultivas con empeño. Espero no importunarte, sólo te ruego valiéndome de la vieja amistad que hay entre nosotros, que me ayudes a hacer público el regreso. Con el afecto de siempre, Gerardo Unzueta”. (Forum, número 184, diciembre de 2008, pp. 28-29”.

