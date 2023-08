Fresnillo, Zacatecas. 10 de agosto de 2023.-Visiblemente contento, Adán Augusto López Hernández hizo público su más amplio reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador porque su gobierno, en los últimos dos años, redujo en 8 millones la población de pobres en México; “el gobierno del pueblo para el pueblo está dando resultados”, enfatizó.

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación hizo referencia al informe de resultados que presentó esta mañana el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), que es el organismo que mide la pobreza en México y que hoy, subrayó, resalta el logro del gobierno del presidente López Obrador.

“El éxito de un gobierno se mide por la capacidad de sacar a su pueblo de la pobreza, y hoy se ha reconocido que en los últimos 2 años se redujo en 8 millones la cantidad de mexicanos en pobreza”, afirmó.

Resaltó que este es un gobierno exitoso porque, como nunca nadie lo hizo, hoy existen los Programas Sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, las becas Benito Juárez, apoyos para madres solteras y personas discapacitadas, además de una enorme cantidad de grandes obras de infraestructura como El Tren Maya, El Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre muchas otras.

Acompañado por su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, el político tabasqueño señaló que esa política social, de grandes resultados, “es la que los opositores, los dueños del dinero, Televisa, Latinus, los que no quieren al pueblo, pretenden echar abajo, pero no van a poder; nosotros vamos a consolidar la Cuarta Transformación que encabeza en todo el país el presidente López Obrador”, advirtió.

Añadió que el gobierno del presidente López Obrador trabaja día a día, sin descanso, para que se reduzca y pueda ser superada la pobreza que generaron décadas de malos gobiernos.

Aquí en Fresnillo, por otra parte, Adán Augusto López Hernández retó: “A mí que me investiguen hasta debajo de la mesa. No somos iguales. Nosotros hemos acompañado siempre a ese hombre irrepetible, a Andrés Manuel López Obrador, y de él aprendimos a no mentir, no robar y no traicionar”, sostuvo en alusión a la publicación de Latinus sobre supuestos contratos otorgados por el gobierno de Chiapas a un colaborador de su hermana, Rosalinda López Hernández, funcionaria del SAT.

Ante miles de asistentes a su Asamblea Informativa, y bajo una pertinaz llovizna que cayó de manera imprevista durante su mensaje, el tabasqueño pidió a todos los habitantes de este estado que “no desmayemos, con paciencia y unidad se le va a ganar la batalla a la inseguridad aquí en Fresnillo, en Zacatecas y en todo el país”

“De eso no tengan duda, pero hay que apoyar al gobernador David Monreal; si el pueblo creyó en él hay que ayudarlo porque solo no va a poder. David es buena gente y ustedes son un gran pueblo. Aunque tengamos diferencias, que se valen, pero no podemos permitir que, entre hermanos, entre compañeros del movimiento nos metamos el pie. Unidad y lealtad”, demandó

Más adelante, saludó y reconoció el esfuerzo de los migrantes mexicanos, que sostienen a dos países, dijo, y cuyas remesas son una invaluable ayuda para sus familias y el país entero.

Finalmente, aquí a escasos kilómetros del icónico Santuario de Plateros, donde se venera al Santo Niño de Atocha, al que tanto hace referencia Adán Augusto López Hernández en cada uno de sus mensajes, y que guarda celosamente en su cartera, afirmó que nunca lo verán los mexicanos en una entrevista con Latinus, “porque capaz que si voy a sus oficinas me roban hasta mi imagen que siempre me acompaña”.