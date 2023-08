Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tiene fama de ser terco y obcecado, testarudo cuando se trata de pagar favores a sus benefactores. Es de cabeza dura.

Sin recato alguno, sin temor al qué dirán por ser magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas, René Osiris Sánchez Rivas participa virtualmente como un activista más del PAN.

Ya no lo oculta. En los últimos días se ha exhibido públicamente con los jefes del PAN (en verdad mandaderos porque solo obedecen instrucciones), Félix Fernando García y Luis “Cachorro” Cantú, con la presunta consigna de preparar un nuevo albazo a los mandos del Congreso del Estado.

Lo intentó por primera vez el seis de julio ayudado por su colega panista Blanca Heladia Hernández y un despistado Edgar Iván Arroyo. No consiguieron su objetivo a pesar del asalto al Palacio Legislativo.

El dato dice que esta misma semana, a instancias de Osiris, ponente de un recurso de incumplimiento de sentencia solicitado por Aguiar, se reunirá el pleno del TRIELTAM para tratar de obligar a que la bancada mayoritaria de Morena, le regrese los mandos sea Junta de Coordinación Política o Junta de Gobierno.

Nada discretos, los azules se han encargado de divulgar que el trío de magistrados identificados con aquel que les platiqué, regresarán al PAN el manejo de la 65 legislatura, el mando político, los billetes y la agenda, así tengan que juntar las paridas con las preñadas, el Derecho Electoral con el Derecho Parlamentario.

Dicen que, cuando el rio suena es que piedras lleva. Así sucedió en la primera semana de julio.

Hay más. El viernes último el depuesto presidente de la entonces JCP presentó recurso de juicio electoral en contra del jefe del Tribunal, Edgar Danés Rojas, según el expediente TE-JE-01-2023, por omisión de convocar al pleno para resolver.

En otros expedientes (TE-RDC-18/2023, TE-RDC-17/2023,TE-RDC-16/2023) el diputado panista se queja que no tiene el poder, aunque le entregaron la Junta de Coordinación, ya con menos funciones luego que la mayoría decidió reformas y adiciones a la Ley Interna del Legislativo.

El dato continúa que la segunda intentona viene, esta semana, con Sánchez Rivas a la cabeza del operativo como si fuera activista azul.

Hablando de testarudos y tipos de cabeza dura, con seguridad el Fiscal Irving Barrios Mojica no cambiará “de parecer”, como recomendó el Presidente López Obrador en una mañanera de la semana anterior.

Cambiar para sacar las tareas que le dicta la Ley y dejar de proteger a los delincuentes del sexenio pasado.

“Dicen que hasta las piedras cambian de modo de parecer”, dijo el mandatario el miércoles anterior, en alusión a que Don Irving podría modificar actitud en su obediencia ciega a la causa de los que se fueron.

Por motu proprio no renunciará. Tiene una cabeza más dura que las piedras, es más papista que el Papa, más cabecista que Cabeza de Vaca. Sigue alienado y al servicio de los vacunos.

Solo un milagro hará que Barrios y Raúl Ramírez, Fiscal Anticorrupción este, se pongan las pilas y comiencen a judicializar más de medio centenar de carpetas de investigación que el gobierno de Américo ha presentado en los últimos meses.

AMLO se refirió a dos casos en concreto en que los fiscales “son inamovibles” al haber sido nombrados (en simulacros legales) por largos años por los Gobernadores de Morelos (ex Gobernador Graco Ramírez) y Tamaulipas.

En ese momento no se había dado la “baja” del morelense Uriel Carmona, detenido el fin de semana por la Fiscalía de la Cdmx y la Marina para cumplimentar orden de aprehensión ¿significa que Irving debe poner sus barbas a remojar?.

En la Costa del Seno Mexicano el señor Barrios va para siete años con el monopolio del Ministerio Público, representando a la sociedad tamaulipeca cuando no es ni paisano. Llegó como forastero del centro del país.

Fue nombrado Procurador el uno de octubre del 2016 por su compadre Francisco Cabeza de Vaca (3 días después lo ratificó el Congreso) y, cuando la institución se convirtió en Fiscalía, el 17 de diciembre del 2018 lo refrendaron por otros siete añitos.

No sabemos si la FGR no ha iniciado investigaciones en su contra, “que sí se ha demostrado que se involucraron en delitos, o son presuntos delincuentes” -como dijo el jefe de Palacio Nacional-, Barrios debe terminar la chambita en diciembre del 2025.

Lleva cobrando casi los siete años. Habrá completado nueve.

¿Hacen falta cambios en la legislación? Desde luego. Cuando llega un Gobernador y no hay persecución del delito, se le echan culpas a él y no a la fiscalía “autónoma”. Se manda solo y no le rinde cuentas a nadie.

Hablando de Victoria capital, el gobierno local sigue en su proyecto de obras. En el curso de julio y lo que va de agosto, entregó a la ciudadanía 40 mil metros cuadrados de concreto hidráulico y asfalto, en tanto que avanza el drenaje sanitario en cinco colonias