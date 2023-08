La Comisión Federal de Electricidad, demostró una vez más que es más la ambición del dinero que la tranquilidad, salud y calidad de vida de los victorenses al dejar una vez más, sin el suministro de electricidad a la COMAPA Victoria.

Eliseo García Leal, aparte de preocuparse por llevar agua a los victorenses, ahora se preocupa también porque no se interrumpa el servicio a causa de la falta de energía porque la indolencia de la CFE y su superintendencia, los tienen sin luz.

El gerente de la COMAPA Victoria dice que se ha pagado a la CFE el 68 por ciento de la deuda heredada de la pasada administración y quien en todo caso debería ser investigada por la omisión del pago, aunque esa es otra historia.

Segú Eliseo se han cubierto 18 mensualidades de las 30 que se habían pactado y cuyo monto rebasa los 70 millones de pesos de un total de 103 millones que se debían, sin dejar atrás que el Ayuntamiento local le entró al tema para liquidar esta deuda que dejaron los que se fueron.

Lo cierto es que cuando la perra es brava, hasta al de la casa muerde y eso es lo que pasa con la CFE, no tiene límites, no tiene llenadera y menos escrúpulos y aun cuando se habla y se dice que no se pone en riesgo el suministro de agua en la ciudad, si se deja de manifiesto que a la paraestatal no le interesa en lo más mínimo sus usuarios y los de COMAPA, a pesar de que les están pagando puntualmente.

Por cierto, que la intervención oportuna del alcalde Eduardo Lalo Gattás, rindió frutos después de una reunión que sostuvo con altos mandos de la perra brava, y adelantó que el viernes, queda conectada, según la información y pacto que se hizo con funcionarios de la paraestatal con sede en Tampico.

DOS. – El rector Guillermo Mendoza Cavazos, se adjudicó un triunfo más después de que la Especialidad en Reproducción Animal que imparte la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) acredito su ingreso al Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

El posgrado está dirigido a profesionistas de áreas afines a las ciencias agropecuarias, médico veterinario zootecnista o ingeniero agrónomo y los alumnos deben tener el dominio de la anatomía y fisiología animal, conocer el comportamiento animal y aplicar las reglas del bienestar animal.

Mendoza Cavazos impulsa la academia y eleva la calidad educativa de la UAT, ahora se adjudica este logro en función de las políticas de calidad las cuales fortalecen el desarrollo de posgrados de calidad para formar especialistas al servicio de las comunidades.

De este modo, la Especialidad en Reproducción Animal ya avalada por el CONAHCYT, tiene vigencia de año y medio para, posteriormente, refrendar su permanencia como programa de calidad.

El rector de la UAT refirió que la idea del posgrado, con duración es de un año, es formar

especialistas que ayuden a fortalecer al sector ganadero de Tamaulipas y cuenten con la capacidad de innovar y de desarrollar tecnologías especializadas dentro del sector productivo y sobre todo que ponga en alto a la UAT y a Tamaulipas.

