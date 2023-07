Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros continúan siendo los municipios de mayor incidencia en episodios de violencia, a pesar de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno por contener los embates de los grupos anti-sociales.

Dos agentes estatales de seguridad fueron abatidos en la frontera, uno de ellos de sexo femenino, a manos de infractores de la ley. El fiscal general de Justicia del Estado Irving Barrios Mojica ha sido rebasado por la delincuencia.

La estrategia de combate a los malhechores no está funcionando a juzgar por los pobres resultados, pero no parece haber la intención de asestar un manotazo en el escritorio y cambiar lo que no ha funcionado.

Hasta los delitos del fuero común como los robos en casas y negocios, asaltos a particulares en la vía pública, despojo de vehículos, golpes y lesiones, proliferan día y noche.

El sistema estatal de seguridad y justicia parece estar atrofiado y todas las clarinadas de alerta no son atendidas por los “representantes populares”, pues los señores diputados están más ocupados en sus riñas internas, que en defender a la sociedad.

El gobierno de Américo Villarreal Anaya cumplirá un año el 1 de octubre, de haberse inaugurado, pero el balance general en materia de contabilidad política arroja deficiencias en los rubros de seguridad pública, deportes, arte y cultura, cuando menos.

Hubo un tiempo en que el campo mexicano tuvo trato de privilegio pues había concurrencia de dependencias en su apoyo, como BANRURAL, CONASUPO, PROCAMPO, SRH, SAG, (ahora SADER), Agricultura y Desarrollo Rural), inclusive, Tamaulipas ostentó en un tiempo el titulo de Granero de la República.

Pero desde hace cuando menos una década, los productores agropecuarios han quedado relegados y atenidos a sus propios recursos, hablamos de los hombres del campo con un mínimo de diez hectáreas.

Apoyos institucionales como los precios de garantía fueron devaluados y ahora apenas les echan un lazo a los productores, no solamente a los que siembran las tierras sino también a los ganaderos, piscicultores, apicultores, etcétera.

Recordamos el sexenio de don Enrique Cárdenas González, cuando el campo fue una de sus prioridades, con aquella proclama de que “solo los caminos queden sin sembrar”, su famosa Revolución Verde.

En otros temas, redes sociales reportan la celebración de una reunión en el sur del Estado, con la participación de relevantes políticos, funcionarios y particulares, donde brilló la presencia de Héctor Joel Villegas González.

Se trata a todas luces de un encuentro preparatorio de la selección de candidatos a cargos de elección popular, con la anuencia del jefe político del Estado Américo Villarreal Anaya.

Villegas González El Calabazo es presidente municipal de Río Bravo, con licencia, y operador político de Américo, aunque no tiene antecedentes en la materia.

En Nuevo Laredo se tomaron en serio el tema del fomento de la cultura del cuidado en el uso del agua pues el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal puso en operación una campaña de concientización.

Pero no solo eso, sino que instruyó a funcionarios de la dirección de Ambiente y Cambio Climático, para que se hagan recorridos vespertinos y nocturnos para descubrir a vecinos que hagan uso irracional del líquido.

A los usuarios del servicio del agua potable que son descubiertos desperdiciando el agua lavando vehículos o regando jardines o banquetas y las calles, les imponen multas de hasta diez mil pesos.

Y en Ciudad Madero, el diputado federal Erasmo González Robledo llevó ahora la campaña “Erasmo en tu colonia” al sector conocido como El Chispus para hacer una jornada de servicios gratuitos.

Con el apoyo del ITAVU, se brindaron servicios y asesoría jurídica y asistencia médica, así como cortes de cabello, venta de productos de la canasta básica a precios accesibles, entrega de medicamentos y consulta psicológica.

También instaló Erasmo módulos de atención de las Secretará de Bienestar y de la COMAPA.

Cumplen años el periodista victorense José del Carmen Perales Rodríguez, así como Hugo César Flores Peña.

Otro colega, Renato Lucio, de Río Bravo, tuvo quebrantos de salud y se atiende en el hospital general.

Luto en el hogar del abogado Armando Charles Lumbreras por el deceso de su señor padre.

Correo electrónico: [email protected]