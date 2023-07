Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El dirigente estatal del PRI, Carlos Solís Gómez, sentenció que el Partido Revolucionario Institucional no es una agencia de colocación de regidurías y quienes deseen irse pueden hacerlo, aunque les aclaró, “por mucho tiempo vivieron y gozaron las mieles del poder, hoy, simplemente se van”.

Y es que el ex diputado local, reaccionó a la renuncia que como dirigente del PRI en Tampico, presentó Roberto Moreno Brondo, quien arremetió en contra de la dirigencia estatal acusándola de privilegiar intereses cupulares, de asumir una actitud arrogante, de cerrarse al diálogo y de menospreciar a los liderazgos locales.

“Aquellos que piden una regiduría o nada, para irse del partido, pues nada y se van del partido, entonces, tan práctico como eso”, precisó.

¿Le pidió Moreno Brondo una regiduría?, Solís Gómez respondió, “sí, de eso a nada pues fue nada”.

Si bien comentó que su partido no está haciendo una limpia de militantes, pero “yo tampoco dirijo una agencia de colocación de regidurías, estamos dirigiendo un partido político que busca tener presencia legislativa, que busca recuperar alcaldías y que busca la gubernatura de Tamaulipas para poder hacer buenos gobiernos y servirle a los tamaulipecos”.

Reiteró en su advertencia, “a quien los mueve un interés económico o un interés de poder pues obviamente tendrán que trasladarse a otros lados donde está el poder y donde está el dinero como no lo tiene ahorita el partido”.

En cambio, lo que sí hay en el PRI son espacios para el trabajo, pero a cuenta de nada, como es su caso personal

“Yo creo que, no les queda, sobre todo aquellos que fueron inclusive gobernadores y demás, como es mi caso que no fui gobernador ni alcalde, dos veces contuve fui primer lugar en las encuestas en mi caso en Reynosa casi con 18 puntos por encima y no me favoreció la decisión de mi partido para encabezar una candidatura pero aquí sigo trabajando”.

El presidente del PRI, les recordó a esos priistas nacionales y locales “que habiendo ocupado importantes cargos en el servicio público, cuando el tricolor estuvo en el pináculo del poder, de regresarle algo al partido que tanto nos ha dado y no abandonarlo cuando las decisiones no los favorecen”.

De ahí a que insistió, “yo invito a que, si hay un espacio para trabajar, un espacio a cuenta de nada como es mi caso y donde a veces las decisiones de mi partido no me han favorecido que entiendo que son momentos y son circunstancias y a seguir trabajando para poder buscar estar en el servicio público y en política.”