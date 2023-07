El comité organizador del Frente Amplio por México, integrado por los partidos Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática y Acción Nacional –el verdadero eje de la alianza porque los dos primeros nunca estuvieron tan disminuidos como ahora que rozan la frontera de su desaparición de jure y de facto– validó el registro de solamente 13 de los 33 aspirantes presidenciales que se inscribieron para el proceso interno. Fueron admitidos seis del PAN, dos del PRI, dos del PRD y tres “ciudadanos” que se presentaron como no militantes de alguna de las fuerzas o debilidades políticas.

Atrás quedó la inscripción verbal y lo más ruidosa posible de más de 50 “suspirantes” que en realidad buscaban y todavía pujan para llamar la atención para que las dirigencias de la troika partidista los tome en cuenta para una candidatura plurinominal para el Senado de la República, lo que sería un súper éxito, una curul en la Cámara de Diputados o ya “de perdis” un lugar en el Congreso de la Ciudad de México, o bien una alcaldía capitalina o donde se pueda. La cuestión es reciclarse para seguir medrando del erario desde la autodenominada “clase política”.

Lo que sigue es que a partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto los 33 todavía suspirantes recolecten las 150 mil firmas que requieren para avanzar a la siguiente fase. Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes admitidas por el comité, comenzó desde hoy con una serie de encuentros en Coahuila. No venía preparada la aún senadora pero todo lo tiene bien aceitado, ella y sus promotores de las cúpulas del poder económico y financiero, con Vicente Fox como el que temprano dio la voz de arranque: “¡Es Xóchitl! No perdamos el tiempo”. Por algo lo llaman el Alto Vacío, apodo que popularizo Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (abrazos para sus deudos y amigos). Por supuesto que también está el comparsa, llorón y melodramático de Santiago Creel; el prófugo de la justicia Francisco García Cabeza de Vaca y Gabriel Cuadri, entre otros, pese a formar parte del listado del Instituto Nacional Electoral como “personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género”. Los demás aprobados forman parte del moño y las flores que encubren y adornan la farsa del trío PRIANRD.

Por supuesto que no lo dice sólo el utópico redactor sino un político experimentado en esas lides, como lo es Dante Delgado que pide a sus compañeros del Movimiento Ciudadano paciencia y serenidad a los ansiosos en las cúpulas que, en su afán por detener al régimen actual, se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Y en la dictadura mediática abundan los que se llenan la boca con el “inusitado éxito” de Xóchitl Gálvez.

Interrogado por los colegas sobre si el MC irá con Gálvez, el veracruzano de Alvarado respondió: “Por favor, primero tendría que darse un proceso democrático, y no se ha dado. Entonces, parte de la simulación y de las viejas prácticas es esa: simular ante la sociedad, creo que lo más importante es hablar de cara a la sociedad”. Más claro ni el agua que bebemos a precios cada vez más rentables para las trasnacionales gringas.

Pero la senadora panista Kenia López parece, sólo parece, de entendederas cortas porque no es lo mismo montar numeritos llamativos en el Senado, por órdenes de Julen Rementería, que hacer política electoral, pues asegura estar convencida de que MC debe estar en la alianza opositora. Y jura la López del PRIANRD que con los cuatro partidos juntos “garantizamos que el populismo deje de estar engañando a nuestro país”. No alcanza a entender que las alianzas no son la suma automática de los votos que individualmente obtiene cada partido político.

