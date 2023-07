Durante el programa de este miércoles, CIRO GÓMEZ LEYVA comentó que FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dijo en uno de sus videos, que el próximo viernes aparecería a media mañana sin decir en dónde, aunque por la fecha de registro del Frente Amplio por México, el conductor del programa más visto y escuchado en el país, calculó que el ex mandatario viajaría de Texas a la CDMX para anotarse como candidato.

Lo cual está por verse, porque dicho registro, seguramente exigirá presentar algunos documentos y si uno es la “Carta de Residencia”, lo más probable es que CABEZA DE VACA no la lleve en su folder, porque no logró tramitarla en el Gobierno Municipal de Reynosa.

Viene a cuento lo anterior, porque desde el lunes pasado corrió el rumor de que el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA o uno de los personeros de su hermano, se presentaron en la alcaldía de Reynosa para tramitar dicha carta, que en condiciones políticas normales no tendría mayor problema en conseguirla, como sucede en época de elecciones.

Pero después de las persecuciones ordenadas por FRANCISCO JAVIER en contra de sus adversarios políticos, uno de ellos CARLOS PEÑA ORTIZ, en la campaña gubernamental de 2022, en donde contó con el apoyo del Fiscal IRVING BARRIOS MOJICA, el ex mandatario intentó obtener el documento haciendo chapuza y se estrelló, literal, contra un peñasco.

Basta escuchar el video en donde el Presidente Municipal de Reynosa narra lo sucedido, para confirmar lo anterior.

CARLOS PEÑA ORTIZ inicia diciendo que se acaba de enterar de que existe una nueva orden de aprehensión en su contra, precisamente un par de días después de que una “persona” enviada por CABEZA DE VACA, quiso tramitar la carta de residencia.

“Con un poder legal que no estaba notariado y con firmas que no coincidían”, señala PEÑA ORTIZ, motivo por el cual el Gobierno de Reynosa le negó al ex gobernador el documento solicitado.

“No es que nos hayamos negado, sino que no cumplía con los requisitos para poder entregar la carta de residencia”, aclara el hijo de MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien también sufrió los desplantes autoritarios de CABEZA DE VACA en sus tiempos de alcaldesa.

“Posteriormente, el día de ayer, recibí la llamada de una persona de primer nivel que trabajó con el ex gobernador (CABEZA DE VACA), diciéndome que la iba a pagar…por algo tan simple”, agrega PEÑA ORTIZ.

“Y como ustedes saben, el gobierno anterior (CABEZA DE VACA) lo que hacía con los que se oponían o no hacían lo que ellos querían, era girar una orden de aprehensión”, recuerda el alcalde.

“Se pusieron de acuerdo tanto el (Poder) Judicial como la Fiscalía (General de Justicia), para girarme una orden (de aprehensión) en las próximas horas, así han actuado siempre”, remata PEÑA ORTIZ.

Me parece muy delicado esto último que denuncia en su video el alcalde de Reynosa: que el Magistrado Presidente DAVID CERDA ZÚÑIGA y el Fiscal IRVING BARRIOS MOJICA, integrantes del círculo cercano de CABEZA DE VACA, se hayan puesto de acuerdo para utilizar a la justicia como instrumento de persecución política en su contra.

“Ninguna institución nos va a someter, porque todos juntos vamos a trabajar para recuperar las instituciones de los tamaulipecos, porque hasta el día de hoy (la FGJ y el STJ) siguen sirviendo a un solo hombre (CABEZA DE VACA) y no al pueblo de Tamaulipas”, sostiene CARLOS VÍCTOR.

“De la mano del doctor Américo Villarreal vamos a seguir trabajando para poder restablecer un nuevo amanecer (diría CAVAZOS LERMA) en los 43 municipios”, afirma el alcalde de Reynosa.

“Nos falta mucho y necesitamos el apoyo de todos ustedes, para dejar atrás los estragos de un gobierno autoritario (CABEZA DE VACA) que quiso someter al pueblo de Tamaulipas”, añade PEÑA ORTIZ.

“Aquí siempre, siempre vamos a estar firmes…siempre nos hemos defendido con la ley en la mano, porque lo que quisieron hacer (CABEZA DE VACA, IRVING BARRIOS y el Poder Judicial), era fabricar delitos”, termina diciendo el Presidente Municipal de Reynosa.

Ya veremos si el anuncio de CIRO GÓMEZ LEYVA se cumple el próximo viernes o se trata de un amague más de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el ex mandatario sigue escondido en Texas, después de toparse con el peñasco del ayuntamiento de Reynosa.

Esperemos también que la presunción de una persecución política en contra del alcalde, entre la mancuerna BARRIOS MOJICA-CERDA ZÚÑIGA, quede solo en un amague o en moros con tranchete.

Por lo pronto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas hace una invitación a los estudiantes que ingresarán a esta institución, para que participen en el programa de Becas de Nuevo Ingreso, señalando que la convocatoria está promoviendo la equidad educativa y motiva a quienes tuvieron un promedio general mínimo de 9.7 en su bachillerato, para continuar sus estudios de educación superior en la UAT.

La beca consiste en la exención del pago de inscripción del primer periodo; apoyo que podrá mantenerse en los periodos posteriores hasta el final de la carrera, en la medida en que mantengan un promedio no menor a 9.5 de calificación y sin reprobar ninguna materia.

El trámite podrá realizarse del 11 al 25 de agosto de 2023 y para obtener más información, las y los estudiantes interesados pueden comunicarse con la Dirección de Becas de la UAT mediante sus redes sociales, el portal universitario oficial y el teléfono 834 318 1800, extensión 1955.