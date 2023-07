Hablar de Eduardo Gattas Báez es hablar de un tipo GRIS sin más experiencia que el haber sido regidor y una excelente carga maletas, siempre fue priista y creció bajo la sombra de Enrique Cárdenas, el ingeniero siempre lo arropo y lo mantuvo a su lado en varias aventuras políticas en las que participo, hoy Lalito convertido en alcalde bajo las siglas de Morena desconoce a todos sus amigos y en especial a su ex patrón, el ex alcalde capitalino.

Aquí cabe el dicho aquel que para conocer realmente a una persona- dale poder y ahí lo conocerás en su exacta dimensión, la metamorfosis del alcalde ha sido para mal, ahora está solo, algunos de sus amigos se han alejado, de malagradecido no lo bajan, ¡Gattas dicen, ha hecho de los dineros del pueblo su botín personal- en campaña prometió acabar con la pobreza!… pero la ellos de la familia Gattas!

Lalo hoy ha rebasado con creces a sus antecesores, y es hoy por hoy el alcalde que mas ha quedado a deber a los victorenses que votaron por el, los temas pendientes que le dejaron Xico y Pilar existen, solo que la ineptitud de Lalo los ha magnificado y peor aún no ha podido con la ambición de su hermano que no deja títere con cabeza en el tema de los dineros municipales y eso va en detrimento de las supuestas obras que se supone realiza el ayuntamiento.

Aunque Lalo se cuelga de las obras del Gobierno Estatal argumentado ir a partes igual, lo que sabes es que el municipio no tiene recursos ni para realizar la construcción de un cordón de una banqueta.

Y aun así el sueña en reelección…

El cree que se manda solo- y eso no es más que soberbia, su gestión con más oscuros que claros ha dañado tanto la imagen MORENA que es casi imposible que el partido lo perfile para buscar la reelección y lo mas importante no tiene el visto bueno del primero Morenista del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya

Así que tantéate Lalito!!

Es un hecho que Gattas Báez será un nuevo rico de la ciudad como muchos que han visto en la política la oportunidad de hacer negocios y dejar atrás las penurias económicas y lalo es el fiel representante de esa clase de políticos que solo buscan beneficiarse a expensas del pueblo

O como dicen por ahí, atrás de cada político hay un negocio…

La 4T? eso solo el parapeto para engañar y hacer creer que no Roban, no Traicionan y no Mienten

Eso es Lalo Gattas, quienes lo conocen bien dicen que Lalito es buen. Pero pal billete mal habido!

Ideologizar la política como lo hace Gattas le ha atraído repudio de la gente que creyó en sus falsas promesas le faltaba saliva para prometer lo que de antemano no cumpliría y que lo hizo ganar, predica como ministro de la religión, ya ni el Papa ( Panchito) reza mejor que Lalito – lo doble moral no tiene límites pero no se tienta el corazón para dejar sin pago a los trabajadores sindicalizados que hasta la fecha les siguen debiendo el aguinaldo del mes de diciembre

Otro tema sobre la doble moral del alcaldito- recién se dieron de baja ( los renunciaron) alrededor de 10 agentes viales los cuales demandaron que les pagaran conforme a derecho y antigüedad- el juez ya dio la orden para que el ayuntamiento pague a esos agentes solo que por instrucciones desde arriba- ósea Lalo no se pagara en el mediano plazo, se argumenta que no hay dinero- y que le hagan como puedan…

¿Dice que la reelección la tiene en la mano y ya trabaja para eso, será? No es descabellado que cuando el poder los pierde sienten que son iluminados y que ellos ya no se pertenecen- se deben al pueblo, hoy nomas…

Pero ese pueblo tiene memoria y ya en las diferentes redes sociales le están recordando lo pésimo que ha resulta ser presidente municipal.

¡Le Recuerdan entre otras cosas y por decir lo menos Lalo Si Traiciona, Si Mente y para lo que es sansón Si Roba! ufff

Hay rumores que indican que pronto desempolvaran el expediente por el cual el alcalde anduvo a salto de mata hace un año cuando el nefasto ex gobernador Cabeza de Vaca intento encarcelarlo por cuestiones políticas o de dinero que en aquel entonces tenía al mismo mecenas de apellido Carmona, la historia es harto conocida, la camioneta blindada, la casa en la playa en Cd Madero y otras lindezas más, esperemos si el largo brazo de la Justicia lo alcanza

El alcalde ha sido desde el principio de su administración un tipo controversial por su forma de gobernar la capital- es un decir claro, y sobre todo porque lo ha hecho a base de mentiras y con grandes señalamientos de presunta corrupción de su tesorera y algunos funcionarios que están haciendo los negocios de su vida enquistados en el poder

Los cambios constantes en el equipo de Gattas no son más que reacomodos en el mal reparto del botín, le han crecido los enanos y no le queda otra que despedirlos y contratar a otros cómplices-

Ahí quedo…

[email protected]

@Polemica_mx