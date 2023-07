Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- Para el presidente de la Fundación Colosio en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, son malagradecidos e incongruentes los priistas que, habiendo tenido cargos en el servicio público y distintas responsabilidades gracias al Partido Revolucionario Institucional (PRI), hoy abandonan al instituto político.

“Los que hemos tenido cargos de elección popular y responsabilidades lo que debemos de ser es ser agradecidos con el partido porque los que muchas veces han trabajado durante años por nosotros no han tenido la oportunidad de los que se fueron, que ahora se van del partido, pero no dejan el puesto por el que llegaron, sino que lo siguen ostentando cuando ese puesto no es de ellos es del PRI, deberían de dejar el puesto cuando dejan al partido”.

Molesto y crítico, Ramos Salinas cuestionó a quienes aún y cuando en la actualidad siguen ostentando un puesto al que llegaron gracias al PRI, hoy se van del partido, pero no dejan el cargo.

“Ahora se van del partido, pero no dejan el puesto por el que llegaron, sino que lo siguen ostentando cuando ese puesto no es de ellos es del PRI, deberían de dejar el puesto cuando dejan al partido”, reiteró el ex diputado local.

Y subrayó que quienes se quedan en el PRI, son políticos congruentes y leales con los principios del Partido.

“Comentarte que nosotros, los que nos quedamos en el PRI somos congruentes y leales a los principios del Partido y nos importa más la militancia, nos importa más quedarnos a defender las instituciones y hacerle frente a un gobierno que no da resultados en todos los lugares del país ese es el verdadero corazón de los priistas”.

Ante la desbandada de militantes, el ex presidente del tricolor en Tamaulipas aseguró que esta es la gran oportunidad que tiene el PRI de abrirle espacios a las asociaciones civiles y a liderazgos jóvenes, porque en los nuevos puestos de elección popular que habrá pueden llegar una nueva clase política distinta y diferente de la que en el pasado hubo. “Es la gran oportunidad del PRI esta purga que está pasando”.

Sostuvo que, “entonces que tenemos que seguir siendo nosotros, seguir siendo leales y congruentes y defender a la gente, a México, defender a Tamaulipas es lo que necesitamos hacer ser una oposición responsable, crítica y constructiva y que promueva una gran coalición un gran frente amplio como lo estamos haciendo para volver a tener la tranquilidad, la seguridad los apoyos de salud, de educación, de agricultura y ganadería que se requiere en Tamaulipas y México”

Recientemente el senador y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, formalizó su salida del partido con la consigna de que hay movimientos que necesitan morir para poder renacer. Junto con él, las legisladoras Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga; el senador y exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; la exdiputada federal Diva Hadamira Gastélum y, alrededor de 150 militantes más, presentaron su renuncia irrevocable al tricolor.