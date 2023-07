El 2023, ha sido de los mejores años para la agrupación de música regional mexicana Grupo Firme, integrada por Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito, sin embargo, todo esto podría cambiar, ya que muchos señalan que el grupo se estaría desintegrando debido a que ya hay un nuevo integrante.

Cabe señalar que los rumores de una posible separación comenzaron semanas atrás, debido a que su vocalista y líder, Eduin Caz, reveló que el fin de Grupo Firme estaría más cerca de lo imaginado, “Miro que a muchos les duele el éxito, “¿Cuál seguir decayendo?”. No miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músico. Ya relájense, ya merito me voy a ir a descansar. Solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió el intérprete.