En un canal televisivo de alcance nacional, Milenio, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, apareció en entrevista vía zoom, para decir que estaba en la lucha por ser candidato a la Presidencia de México. Y que no se iba a bajar de la contienda. Y añadió que no estaba fuera de México. «Voy y vengo

En Tamaulipas, fue su sexenio un gobierno arbitrario, represivo, abusivo. Ahora que anda con la trasnochada de querer ser candidato presidencial más ha invertido en Ciudad Victoria en propaganda con anuncios espectaculares, que lo que a lo largo de seis años le invirtió en Victoria con el presupuesto estatal.

Veamos el historial de obras hechas para beneficio de Cd. Victoria por los últimos ex gobernadores.

Don Enrique Cárdenas González(+) construyó la Unidad Gubernamental José López Portillo, con el edificio para el Supremo Tribunal de Justicia y la ahora denominada «Vieja Torre de Gobierno».

Dr. Emilio Martínez Manautou(+) hizo el Centro Cultural Tamaulipas, y los hospitales Infantil y General de Cd. Victoria.

Ing. Américo Villarreal Anaya(+) entregó el Acueducto Vicente Guerrero-Cd. Victoria y el Planetario.

Lic. Manuel Cavazos Lerma realizó la Carretera Inter-ejidal, amplió la Carretera Victoria-Monterrey e hizo la Carreterra Rumbo Nuevo.

Lic. Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba hizo el Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMUX.

Ing. Eugenio Javier Hernández Flores construyó la Unidad Gubernamental del Bicentenario, con monumento Águila del escultor «Sebastián», edificio del Congreso de Tamaulipas, y Torre del Bicentenario incluida.

Ing. Egidio Torre Cantú construyó el Parque urbano La Loma, puente vehicular de la Modelo, puente vehicular de la Moderna, reconstrucción de la «Casa Filizola», y rehabilitación del vandalizado monumento a los Héroes de la Independencia (22 Hidalgo), hecho en mármol de Carrara, Italia, e inaugurado el 16 de septiembre de 1910.

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca construyó el restaurante «Winner Coffe», del 17 Carrera.

Vale decir que todas estas obras que hicieron estos gobernadores—de Don Enrique a Egidio– están en funcionamiento, salvó el «Winner Coffe» de Cabeza de Vaca que fue a la quiebra y cerró justo seis antes de terminar su sexenio. ¿Para eso quiere el reynosense ser Presidente de México para llenar la nación de Winner Coffe?

