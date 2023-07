En una inesperada unión musical que está dando de qué hablar, Angela Aguilar y Steve Aoki se unieron para recrear un explosivo come back del famoso clásico «Gata bajo la lluvia» de Rocío Dúrcal. Bajo la producción de The Best soundz Duo de productores colombianos Multi platino, un nuevo sencillo ha revolucionado el género EDM contemporáneo.

Por su parte la publicista de The Best Soundz Pilar Torres indica que la colaboración fue un tema de Rocío Dúrcal por lo que fue muy conmovedor y emocionante trabajar todos juntos.

El encuentro épico tuvo lugar en la vibrante ciudad de Las Vegas, donde Angela Aguilar, Pepe Aguilar, Steve Aoki, Dimelo Santi, Ariaz en el area y Oplus se reunieron en la casa del reconocido DJ. En un ambiente de pura magia musical, donde Dimelo Santi y Ariaz (The best soundz) aportaron su toque latino fusionado con el estilo electrónico en la producción, logrando así unir dos mundos.

Un éxito más para los productores Diamante, ganadores del Grammy, Santiago naranjo (Dimelo santi y Juan José Arias (Ariaz en el area), que vienen posicionándose como los productores más destacados en las fusiones latinas y el EDM.

La colaboración entre el aclamado DJ internacionalmente reconocido, Steve Aoki, y la superestrella en ascenso, Angela Aguilar, ha dado lugar a un himno que no dejará a nadie indiferente. «Invítame a un café» es la canción que está dominando las listas de reproducción en todo el mundo, capturando los corazones de fanáticos de todos los géneros musicales.

El contagioso ritmo EDM contemporáneo, combinado con la poderosa voz de Angela Aguilar, ha creado una mezcla irresistible que está conquistando a los amantes de la música en todas partes. La fusión de los talentos y de ambos artistas ha dado como resultado una canción llena de energía y pasión, con un mensaje cautivador que conecta con la audiencia a un nivel profundo.

Las redes sociales se han incendiado con la noticia de esta colaboración inesperada, generando un fenómeno viral sin precedentes. Los fans no pueden dejar de compartir la canción, creando coreografías, covers y memes alrededor de este explosivo tema.

¡Prepárate para disfrutar de «Invítame a un café» en todas las plataformas de streaming y únete al fenómeno viral que está arrasando en todo el mundo!