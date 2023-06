Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.– El presidente municipal de Matamoros, Mario Hernández López, reiteró desde esta ciudad capital, “me mantendré neutro en el proceso interno de Morena, sin embargo los aspirantes para la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación serán bienvenidos a mi ciudad las veces que deseen”.

Con ello, el alcalde morenista “pintó su raya” en la preferencia de alguna de las “corcholatas”, lo que sí admitió “es que no hay ninguna clase de línea para apoyar a alguno de los aspirantes.”

Afirmó que no tiene preferencia por alguna de las “corcholatas” y dijo que lo más sano como servidor público “es mantenerme neutro en el proceso interno del partido, no me gusta mezclar la función pública con mis intereses políticos y personales”.

Entrevistado en el Palacio de Gobierno, señaló que se mantendrá alejado de la “grilla” política y, reiteró que “no hay ninguna clase de línea para apoyar a alguno de los aspirantes, no lo vemos así, porque vamos a ser respetuosos, hay presidentes, hay diputados todos se han pronunciado y tienen la libertad de elegir, es la nueva forma de ser democracia”.

Insistió que permanecerá “neutro, ahorita yo estoy neutro, el que sea elegido en el proceso interno por medio de la encuesta, a ese lo voy a apoyar con todas mis fuerzas”.

López Hernández, descartó que la elección de alguna de las “corcholatas” como Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación vaya a desencadenar en conflictos, “creo que hay mucha unidad, hay mucha comunión en Tamaulipas; hay diferencias, hay divergencias, pero somos respetuosos”.

Y añadió que “hay equidad en la contienda, ya está el piso parejo desde el momento que hicieron la convocatoria fueron convocados y firmaron donde es una encuesta y va intrínsecamente un voto”.

Subrayó que no adelantará su preferencia “yo me voy a esperar a seguir todo el proceso con respeto, todos tenemos el derecho”