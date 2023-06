Cdmx.- Factorial, líder en la administración de Recursos Humanos, ha publicado recientemente los resultados de un extenso estudio sobre el futuro del trabajo y los Recursos Humanos en Latinoamérica, con un foco particular en México. Este estudio, realizado en colaboración con la agencia de investigación Into the Minds, analizó las opiniones de más de 3.000 líderes de RR.HH. de seis países de Latinoamérica, así como de otros lugares del mundo.

El informe evidencia que la fidelización del talento se ha convertido en una prioridad para las organizaciones en la región, en un contexto en el que el 71% de las empresas latinoamericanas están preocupadas por la falta de perfiles disponibles para cubrir sus vacantes. Además, se identificó que la tasa de rotación anual del personal en Latinoamérica es alta, lo que sugiere un panorama desafiante para la gestión del talento.

Pese a estos desafíos, el estudio también revela signos de optimismo y adaptación al cambio. Alrededor del 70% de las empresas latinoamericanas confían en el poder de la digitalización y consideran que será clave para su futuro. Además, la mayoría de las empresas, 64% en México y 57% en el conjunto de América Latina, planean aumentar el presupuesto dedicado a la gestión de Recursos Humanos, mientras que solo el 13% considera que podría disminuir.

El estudio completo, que ofrece un panorama más amplio y detallado de los Recursos Humanos en Latinoamérica y México, está disponible para descarga en la página oficial de Factorial Descargar el estudio completo.

Con estos hallazgos, las organizaciones en Latinoamérica pueden tener una mejor comprensión de las tendencias actuales en RR.HH., y tomar decisiones informadas para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del futuro laboral en la región.