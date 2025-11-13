-La SSPT reafirma su compromiso de preservar entornos que propicien el desarrollo económico en la entidad

Altamira, Tamaulipas.-En conjunto con instituciones de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil organizada, personal de la Guardia Estatal en la Zona Sur participó en el banderazo de arranque de la edición 2025 de El Buen Fin.

El inicio de este evento nacional se realizó en la zona centro de Altamira y contó con la presencia de elementos de la Guardia Estatal, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Tránsito y Protección Civil Municipal, quienes llevarán a cabo un operativo interinstitucional en las principales zonas comerciales.

Asimismo, se contó con la presencia de personal del Ayuntamiento de Altamira y representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de preservar entornos que propicien el desarrollo económico en la entidad.