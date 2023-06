Ciudad Victoria, Tamaulipas (05/06/2022). – El Congreso local analiza reformas al Código Penal para castigar con dos años de cárcel contra quienes cometan el delito de zoofilia, que se refiere a cometer un acto sexual con un animal.

La iniciativa presentada por la diputada de Morena, Casandra de los Santos Flores, establece a su vez reformas a la Ley de Protección de los Animales para Tamaulipas, a las que se adhirieron el resto de las bancadas del PAN, PRI, y Movimiento Ciudadano, y fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

La legisladora explicó que estudios recientes revelaron que no todas las personas que maltratan animales son violentas con las personas, pero sí que aquellas que cometen delitos violentos contra las personas suelen tener en su historial antecedentes de maltrato animal, especialmente aquellas con ciertos rasgos antisociales de la personalidad como falta de empatía o altos niveles de psicopatía.

Se busca tipificar los actos de zoofilia debido a los alarmantes vínculos que existen entre los abusos sexuales de animales y las conductas violentas contra los humanos. El documento establece que derivado del acto sexual con el animal le cause lesiones graves o la muerte, las penas se aumentarán en una mitad.

Un estudio a presidarios reveló que el 59% de quienes abusaron sexualmente de menores de edad y el 82% de los delincuentes sexuales no selectivos habían incurrido en el delito de zoofilia previamente, y se descubrió que en la mayoría de los casos los delincuentes carecen de empatía y remordimiento.

La reforma presentada por la legisladora también contempla sanciones cuando los animales se sometan a mutilaciones con fines estéticos, salvo que el acto tenga fines de marcación de acuerdo a la especie del animal, castración o se realice con motivo de evitarle sufrimientos mayores al animal.